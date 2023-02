Xiaomi Mi Band 6: a poco più di 30€ è il Best Buy del giorno

Se state cercando un fitness tracce economico ma non sapete quale acquistare perché ci sono troppi modelli in circolazione, ci pensiamo noi a fornirvi una soluzione low-cost ma performante. La nostra scelta ricade ovviamente sulla Xiaomi Mi Band 6. Questa smart band è eccezionale e pensate che costa solo 31,90€ al posto di 44,90€, con uno sconto esagerato pari al 21% sul suo prezzo di listino. Ci sono le spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo e la consegna sarà sempre celere. In pochissimi giorni infatti, questa meraviglia sarà a casa vostra o presso il domicilio da voi selezionato. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e avrete accesso a ben due anni di garanzia; mica poco.

Xiaomi Mi Band 6: le caratteristiche complete

Partiamo dalla vera novità introdotta in questa generazione: il pannello fullscreen. Qui abbiamo un display da 1,56 pollici AMOLED che è decisamente più grande di quello visto con il modello precedente (la Mi Band 5). Aumenta anche la risoluzione oltre che alla densità di pixel per pollice (PPI), che arriva finalmente a 326. Le immagini e le informazioni si leggeranno nitide e ben definite. C’è i tracciamento dello sport con oltre 30 modalità di allenamento e in più, sappiate che si può monitorare il battito cardiaco e le calore bruciate anche durante Pilates e Zumba.

Monitora perfino il vostro stato di salute; con il sensore per il rilevamento del livello di ossigeno nel sangue potrete tenere sotto controllo i vostri parametri vitali, ma non finisce qui. La Mi Band 6 consente di monitorare anche il sonno e di registrare la fase REM, i vari pisolini e la qualità della respirazione durante il sonno.

dulcis in fundo, la ricarice è veloce, ha un’autonomia di circa 14 giorni e sappiate che è anche resistente all’acqua fino a 5 ATM. Il cinturino è antibatterico AG+, ma questo può venir sostituito con uno dei tanti after-market che si possono acquistare su Amazon. A soli 31,90€ è da comprare al volo, ma non pensateci troppo: potrebbe andare a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.