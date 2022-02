Xiaomi Mi A3 si aggiorna di nuovo: cosa cambia?

A metà gennaio Xiaomi Mi A3 si aggiornava con le patch di sicurezza di gennaio ma, come pubblicato in queste ore da XiaomiUI, il colosso cinese ha avviato il rilascio di un nuovo ulteriore aggiornamento software per lo smartphone di fascia media. In questo caso il firmware 12.0.16.0.RFQEUXM ha un peso di appena 12 MB, segno che la compagnia ha introdotto solo alcune mirate correzioni software.

Xiaomi Mi A3 riceve un nuovo piccolo aggiornamento software

Infatti, studiando il changelog che accompagna l'aggiornamento software per Xiaomi Mi A3, il colosso cinese fa unicamente riferimento a “miglioramenti della sicurezza e della stabilità del sistema“. Inoltre, il firmware 12.0.16.0.RFQEUXM va a riproporre le stesse patch di sicurezza di gennaio pubblicate qualche settimana fa, segno che il team di sviluppo ha introdotto diversi piccoli cambiamenti evidentemente per correggere bug scovati negli ultimi giorni.

Gli utenti muniti del device di Xiaomi possono scaricare l'aggiornamento tramite il percorso Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI, oppure attendere la notifica OTA che avvisa della disponibilità dell'update. Solitamente i nuovi firmware pubblicati da Xiaomi impiegano qualche settimana per raggiungere la totalità dei device presenti sul mercato, pertanto è probabile che arriverà nel nostro Paese entro la fine di questo mese o al massimo nei primi giorni di marzo.