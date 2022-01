Xiaomi aggiorna questo vecchio smartphone con Android One

Se Samsung è riconosciuta per l'estrema attenzione circa il rilascio tempestivo degli aggiornamenti di sicurezza, stessa cosa si può dire anche per Xiaomi che in queste ore ha avviato il rollout delle patch di sicurezza di gennaio per il caro e vecchio Xiaomi Mi A3 – l'ultimo smartphone del colosso cinese munito di Android One.

Xiaomi Mi A3 riceve le patch di sicurezza di gennaio

Dalle prime informazioni pubblicate in rete, infatti, scopriamo che lo smartphone sta ricevendo il firmware 12.0.18.0.RFQMIXM (ancora basato sulla MIUI 12) con le correzioni di sicurezza relative a questo mese. Il pacchetto da 12.29 MB lascia intendere che il team di sviluppo di Xiaomi si è concentrato solo nella implementazione delle correzioni di sicurezza, ma è anche probabile che ci siano piccole correzioni qua e la per migliorare l'esperienza di utilizzo generale.

Arrivato sul mercato con Android 9.0 Pie, lo smartphone è attualmente aggiornato alla MIUI 12 basata su Android 11: non ci sono molte possibilità che il device vedrà l'arrivo della MIUI 13 con Android 12, a patto di non voler mettere mano a una delle tante custom ROM presenti in rete.

Tutti gli utenti muniti di Xiaomi Mi A3 possono controllare la disponibilità dell'aggiornamento di sicurezza tramite il percorso Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI, oppure attendere l'arrivo della notifica di aggiornamento OTA nel caso in cui non fosse ancora disponibile.

Le migliori offerte di oggi per Xiaomi Mi A3 : tutti i prezzi

Chi vuole cercare il miglior prezzo per l'accesso ad un Xiaomi Mi A3 deve oggi focalizzarsi sulle offerte Amazon: la miglior scontistica consente infatti di effettuare l'acquisto per 20,88€.

Nella tabella successiva ecco tutte le offerte a disposizione.