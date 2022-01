Xiaomi Mi 8 Pro riceve un update dopo molto tempo: le novità

Nel giorno in cui è atteso il rilascio della MIUI 13 global per un gran numero di smartphone, il colosso cinese ha avviato il rollout di un aggiornamento software per Xiaomi Mi 8 Pro. Stiamo parlando di un device di fascia alta (ormai ex) lanciato nel 2018 e non più aggiornato da più di un anno: l'aggiornamento di queste ore accende nuove speranze circa l'introduzione di migliorie e funzionalità aggiuntive.

C'è un aggiornamento software per Xiaomi Mi 8 Pro

Ci preme sottolineare fin da subito che l'aggiornamento non introduce la tanto attesa MIUI 12.5 Enhanced Edition già disponibile da qualche tempo per la versione del telefono commercializzata in Cina, ma semplicemente porta con sé migliorie sotto il cofano e ottimizzazioni varie. Il firmware 12.0.2.0.QECMIXM per il mercato global manca di ulteriori dettagli circa le novità presenti nella build, pertanto potremmo dover attendere del tempo prima che qualche utente scovi l'introduzione di nuove funzionalità. Sinceramente l'introduzione di questo aggiornamento senza la MIUI 12.5 Enhanced Edition ci lascia un po' di amaro in bocca, ma resta la speranza che prima o poi il team di sviluppo la integrerà con un successivo update.

Quando arriverà Android 12 sul mio smartphone?

È altamente improbabile che Xiaomi Mi 8 Pro riceverà l'aggiornamento ad Android 12, ma se possedete uno smartphone Xiaomi (o di un'altra marca) abbiamo realizzato un apposito articolo che vi svela quando arriverà Android 12 per il vostro device.

