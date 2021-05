Il super flagship Xiaomi Mi 11 Ultra ottiene l’aggiornamento MIUI 12.5.4.0 con ottimizzazioni della fotocamera DXOMARK. Per chi non lo sapesse, il colosso cinese ha lanciato lo smartphone più potente che ci sia con MIUI 12 basato su Android 11 circa un mese fa.

Xiaomi Mi 11 Ultra: cosa cambia con il nuovo updaet?

La scorsa settimana, la società ha iniziato a distribuire l’aggiornamento MIUI 12.5 per questo smartphone in Cina. Ora, giorni dopo, l’azienda sta producendo un’altra build che porta l’ottimizzazione della fotocamera DXOMARK.

Oggi, l’account ufficiale Xiaomi Mobile Phone su Weibo ha annunciato che l’azienda ha rilasciato l’aggiornamento la versione 12.5.4.0 dell’interfaccia utente del software proprietario. Questo firmware introduce 13 ottimizzazioni relative al compartimento fotografico.

Tuttavia, il log delle modifiche ufficiale per questa build (V12.5.4.0.RKACNXM) non dice nulla su questi miglioramenti della fotocamera. Invece, menziona solo le ottimizzazioni per le prestazioni del sistema e i miglioramenti per la sicurezza del sistema e la stabilità.

Osserviamo insieme il changelog ufficiale della MIUI V12.5.4.0.RKACNXM per il Mi 11 Ultra:

Prestazioni di sistema ottimizzate;

Sicurezza e stabilità del sistema migliorate.

Ad ogni modo, dal momento che il marchio ha fatto ufficialmente un annuncio per questo aggiornamento, dovrebbe effettivamente portare quelle 13 ottimizzazioni della fotocamera DXOMARK senza però specificare i dettagli in merito.

Inoltre, vale la pena notare che sia Mi 11 Ultra che Mi 11 Pro eseguono una build MIUI comune. Quindi, questo aggiornamento dovrebbe essere disponibile anche per questo dispositivo. Anche se non pensiamo che queste accordature sconosciute della fotocamera siano disponibili per Mi 11 Pro.

Infine, al momento, non ci sono notizie ufficiali da parte di Xiaomi in merito alla disponibilità di questo aggiornamento per le varianti globali del Mi 11 Ultra. Il software è disponibile solo per la variante China. Arriverà anche da noi? Staremo a vedere. Intanto vi invitiamo a restare connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.

