Alla fine dello scorso anno, Xiaomi ha lanciato ufficialmente il nuovissimo telefono cellulare di punta Mi 11. Come serie di punta, ovviamente, non ci sarà un solo modello di punta. Ci sono state diverse segnalazioni sull’arrivo dei nuovi Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra. Ora è online un’immagine reale che mostra il modulo interno della fotocamera del modello Pro, prossimo al debutto su scala mondiale.

Xiaomi Mi 11 Pro: un modulo fotografico enorme

Guardando l’immagine, è fondamentalmente conferma esattamente ciò che già sappiamo. Tuttavia, questa fotografia ci mostra l’involucro interno del sensore della fotocamera. A quanto si vede, il modulo delle lenti presenti sul posteriore del nuovo Xiaomi Mi 11 Pro è davvero enorme. Sembrano esserci tre fori per altrettante fotocamere; non mancherebbe neppure un teleobiettivo periscopio di grandi dimensioni.Uno di questi obiettivi dovrebbe supportare le riprese con zoom 120x. Vale la pena notare che ci sarà anche uno schermo secondario di piccole dimensioni. Per ora, la funzione specifica del piccolo schermo secondario non è pubblica. Tuttavia, sappiamo già che consentirà di visualizzare l’orario, il meteo, le notifiche e altre funzionalità.

Dalle speculazioni precedenti, notiamo che il Mi 11 Pro arriverà con un display quad curvo 2K da 6,81 pollici. Questo schermo avrà una risoluzione di 3200 x 1440 e una densità di pixel fino a 515 PPI. Supporterà anche una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una frequenza di campionamento tattile di 480 Hz e una visualizzazione della gamma di colori DCI-P3. Oltre al processore Snapdragon 888, questo telefono utilizzerà la tecnologia di archiviazione RAM LPDDR5 e memorie UFS3.1. Ci aspettiamo anche una versione con 16 GB di RAM.

La fotocamera principale disporrà di un sensore da 50 megapixel. Ci sarà anche un nuovo teleobiettivo con zoom digitale periscopio con uno zoom massimo di 120x. Inoltre, saranno presenti due lenti non troppo piccole.

Secondo il popolare leakster di Weibo, @DigitalChatStation, la dimensione della batteria del terminale sarà maggiore di quella del Mi 11 standard. Il suo rapporto afferma che il modello premium verrà fornito con una batteria a doppia cella da 5000 mAh ±.

In termini di capacità di ricarica, ci sarà il classico supporto alla fast charge cablata cablata da 120 W e una ricarica rapida wireless superiore a 55 W. La capacità della batteria dovrebbe essere superiore a 4000 mAh. Secondo le ultime speculazioni, Mi 11 Pro e Mi 11 Pro Extreme Edition verranno lanciati già il prossimo mese.

