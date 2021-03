È uno degli smartphone più desiderati del momento. Per questo non è affato scontasto che Xiaomi Mi 11 5G sia disponibile in vendita a 799€ direttamente su Amazon Italia. Invece adesso è tornato, in edizione 128GB, con spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi Mi 11 5G torna su Amazon

Uno smartphone che abbiamo recensito, provando a fondo, e che ci ha decisamente convinto. Ecco il nostro giudizio finale:

Uno smartphone top di gamma completo, bello e potente. Un flagship che, paragonato alla concorrenza, ha un prezzo accessibile e non delude le aspettative. Sotto il punto di vista software non ho quasi nulla da recriminare, solo sbavature che si possono migliorare con qualche aggiornamento. Mi spiace solo che manchi la certificazione IP68: non vorrei mai immergerlo in piscina, ma sapere che c’è è certamente una comodità un più in caso di contatto accidentale con l’acqua. Con un prezzo di listino accattivante, e degli street price che non tarderanno ad essere ancor più appetibili, per me Xiaomi Mi 11 5G è decisamente PROMOSSO!

Un interessante flagship, dal prezzo accessibile. Poi trovare Xiaomi Mi 11 5G, in edizione 128GB, direttamente su Amazon, a questo indirizzo.

Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime.

