Xiaomi: la chiave del successo? I flagship!

Pochissimi giorni fa si è tenuto in Cina un evento speciale di Xiaomi all’interno del quale sono stati svelati tantissimi nuovi prodotti di punta; abbiamo visto il tablet Xiaomi Pad 6 Max, la Smart Band 8 Pro, il Mix Fold 3 e anche il Redmi K60 Ultra. Nel corso dello show, il dirigente del marchio, Lei Jun, si è lasciato sfuggire un’interessante opinione in merito a quello che sarà il futuro della compagnia. Secondo lui infatti, i telefoni premium, i cosiddetti “flagship” saranno sempre più fondamentali per la sopravvivenza del marchio nel panorama della telefonia mondiale.

Xiaomi continuerà ad investire nel mondo dei flagship

Sappiamo infatti che gli smartphone del marchio non hanno tutti la stessa popolarità; ci sono i midrange e i budget phone che hanno un successo incredibile, i flagship killer che stentano a decollare e le ammiraglie di punta che fanno fatica a trovare un posto nel mercato nonostante siano prodotti eccellenti. L’azienda però si impegna a continuare a sviluppare flagship senza mollare di un centimetro; di fatto, possiamo vedere che le ammiraglie Xiaomi arrivano ogni 3 o quattro mesi, con tantissime line-up differenti. Per il CEO, questo è l’unico modo per competere con gli altri OEM di tecnologia internazionale. Nello specifico, ha dichiarato: “È una situazione obbligata per Xiaomi: fare o morire“; questo vuol dire che di fronte a competitor che corrono come Huawei, Samsung, OPPO, Honor, non si può non continuare a investire nel mondo delle ammiraglie.

Di fatto, è un passaggio obbligato; è qui che si realizzano i maggiori profitti e con i flagship si sviluppano le tecnologie più rivoluzionarie che vediamo poi, di seguito, sui mediogamma. Un esempio? Il foldable Xiaomi Mix Fold 3 è un concentrato di potenza, di features di alto profilo, con un comparto fotografico eccellente e un processore all’avanguardia. Intanto, da noi, c’è Xiaomi 13 in super offerta su Amazon a soli 792,99€, spese di spedizione incluse.

