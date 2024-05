Xiaomi Redmi Note 13 a 149€ è FOLLE: prestazioni WOW, 108MP e AMOLED 120hz

Xiaomi ha fatto un altro grande passo avanti con il lancio dell’eccezionale Redmi Note 13 4G. Questo smartphone di fascia media offre un rapporto qualità-prezzo senza precedenti, combinando prestazioni di alto livello con un design elegante e moderno. In questo momento, l’edizione con 128GB di storage, display AMOLED 120hz e camera da 108MP lo prendi in super promozione su Amazon in questo momento! Completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo a 149€ circa appena con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però, la disponibilità è limitatissima.

Al cuore di questo dispositivo troviamo il potente processore MediaTek Dimensity 6080, un chip di ultima generazione che garantisce elevate prestazioni in ogni situazione. Abbinato a 6GB di RAM, assicura una fluidità e reattività esemplari in ogni app e gioco. Che tu debba navigare, lavorare o goderti i tuoi contenuti multimediali preferiti, non ti deluderà.

Lo schermo da 6,67″ è un vero spettacolo per gli occhi. La tecnologia G-OLED AMOLED vanta una nitidezza e una definizione eccezionali. E con il refresh rate a 120Hz, ogni interazione e scorrimento saranno fluidi e reattivi.

Incredibilmente, a bordo c’è una fotocamera principale da ben 108MP, solitamente riservata ai top di gamma. Grazie al sensore di ultima generazione e all’intelligenza artificiale, potrai scattare immagini dall’aspetto professionale in qualsiasi condizione di luce. Gli autoscatti non saranno da meno, grazie alla fotocamera frontale da 16MP.

La batteria da 5.000 mAh garantisce un’autonomia davvero impressionante, in grado di durare per oltre una giornata intera di utilizzo intenso. E quando sarà il momento di ricaricare, la tecnologia di ricarica rapida da 33W ti permetterà di ripristinare rapidamente la carica.

Questo eccellente device si distingue anche per il suo design moderno. Con uno schermo quasi senza cornici, una scocca in vetro e le colorazioni Nero e Blu, questo smartphone offre un aspetto premium e accattivante.

Insomma, sembra incredibile, ma è così: questo eccellente smartphone lo prendi a meno di 150€ da Amazon in questo momento. Un vero e proprio affare che puoi concludere semplicemente completando rapidamente il tuo ordine, se non è già finito. Le spedizioni di Xiaomi Redmi Note 13 sono assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime: arriva in pochissimo tempo e potrai godertelo al meglio.