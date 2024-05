Samsung Galaxy S22 Ultra 5G non è mai costato così poco (738€)

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, uno degli smartphone top di gamma più interessanti sul mercato, si distingue non solo per le sue funzioni all’avanguardia ma anche per la qualità costruttiva impeccabile. Tra gli elementi distintivi va senza dubbio menzionata l’esclusiva S Pen, che rappresenta un vero valore aggiunto per i professionisti.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: completa subito l’ordine su Amazon prima che sia tardi e, grazie ad uno sconto a sorpresa del 7%, puoi avere il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G al prezzo eccezionale di soli 738 euro.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G al minimo storico

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G monta uno spettacolare display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione pari a 3088 x 1440 pixel ed una frequenza d’aggiornamento che raggiunge i 120 Hz. Il potente processore da 4 nm, supportato da 128 GB di storage ed 8 GB di RAM, garantisce performance straordinarie in qualunque situazione. L’inclusione della S Pen esalta ulteriormente le potenzialità produttive dello smartphone.

La qualità fotografica è un altro punto di forza del Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: sul retro trovano spazio quattro sensori, tra cui una lente principale da 108 MP che dà modo di realizzare scatti perfetti anche di notte. La connettività 5G assicura poi una velocissima navigazione su internet e la batteria da 5000 mAh regge senza problemi per tutta la giornata.

Sfrutta questa occasione: salva nel carrello il tuo Samsung Galaxy S22 Ultra 5G approfittando delle ultime scorte disponibili, sarà tuo al prezzo più basso visto finora e ti sarà recapitato prestissimo a casa con consegna gratuita.