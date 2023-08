Xiaomi Pad 6 Max UFFICIALE (in Cina): POTENTISSIMO e sfida il Galaxy Tab S9 Ultra

In queste ore Xiaomi ha tenuto un grossissimo evento di lancio in Cina all’interno del quale ha svelato una moltitudine di nuovi prodotti; li stiamo esaminando uno ad uno, e ora vi parliamo del nuovissimo tablet Xiaomi Pad 6 Max che sfiga apertamente il Galaxy Tab S9 Ultra di Samsung. Unitamente a questo dispositivo ha annunciato lo smartphone Redmi K60 Ultra, il pieghevole Mix Fold 3, la Smart Band 8 Pro e non solo.

Xiaomi Pad 6 Max: le caratteristiche complete

Partiamo dall’estetica e dal design: Xiaomi Pad 6 Max ha lo stesso design dei suoi fratelli Pad 6 e Pad 6 Pro; la scocca unibody è in metallo e c’è un grosso modulo fotografico sulla back cover. Il display è un pannello LCD da 14 pollici con risoluzione 2,8K, refresh rate di 120 hz e non soo. Troviamo poi otto speaker stereo con supporto al Dolby Atmos.

Sul fronte fotografico citiamo la doppia camera posteriore così ripartita: 50 Megapixel e 2 Megapixel al seguito. Anteriormente c’è una lente da 20 Mega con sensore ToF 3D per lo sblocco del device via volto. Sotto la scocca batte un potente processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 coadiuvato da tanta RAM e tanto storage (fino a 16 GB e 1 TB, rispettivamente). C’è anche un ottimo sistema di dissipazione del calore per mantenere sempre fresco il dispositivo. Ottima la batteria da 10.000 mAh con fast charge da 67W e riverse charging da 33W. Completa la dotazione il chip Surge G1 per la protezione della cella energetica. La skin è la MIUI Pad 14 basata su Android 13; c’è un eccellente sistema di multitasking e arriva con il supporto alla stilo capacitiva. I prezzi partono da 523 dollari per la versione 8+256 GB; tastiera e stilo si acquistano in separata sede.

Intanto, se desiderate il modello standard disponibile da noi, sappiate che Xiaomi Pad 6 costa solo 369,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

