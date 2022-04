Xiaomi ha spoilerato il debutto del modello 12 Ultra?

In queste ore, il presunto poster ufficiale relativo al nuovo Xiaomi 12 Ultra è appena stato trapelato; inoltre, all'interno sembra esserci scritta anche la data di debutto ufficiale.

Pochi mesi fa, ci aspettavamo che l'OEM cinese presentasse l'iterazione 12 Ultra insieme agli altri device della gamma (il modello standard, il Pro e l'X). Tuttavia, così non è stato e ora brancoliamo nel buio.

I dettagli su questo smartphone si fanno sempre più insistenti e più numerosi; questa ammiraglia è davvero prossima al debutto, ma non conosciamo la data… almeno fino ad oggi.

Xiaomi 12 Ultra: il poster è fake… o no?

Secondo quanto riportato dal tipster Ben Geskin su Twitter, che ha condiviso il teaser sul noto social network dell'uccellino blu, sembra che Xiaomi 12 Ultra stia per mostrarsi: la sua presentazione dovrebbe essere prevista per il 10 maggio.

Xiaomi 12 Ultra 😍🔥 Alleged poster

Snapdragon 8 Gen 1+

May 10th pic.twitter.com/5RbpxPsNl1 — Ben Geskin (@BenGeskin) April 8, 2022

Dall'immagine condivisa, leggiamo anche che il suo processore di bordo sarà lo Snapdragon 8 Gen 1+ di Qualcomm (ancora da svelare). Si tratta di un chipser a 4 nanometri prodotto da TSMC (e non da Samsung) che dovrebbe garantire una migliore efficienza energetica per le ammiraglie che lo adotteranno. Certo fa strano vedere un poster promozionale con un SoC non ancora annunciato…

I dubbi sulla veridicità di questa immagine sono tanti e sono tutti leciti. Anche se la cosa sembra convincente, non è detto che poi alla fine sia effettivamente reale. Tuttavia, anche l'affidabile tipster Mukul Sharma affermava in passato, che il nuovo device premium di Xiaomi sarebbe arrivato nel mese di maggio.

Fra le notizie correlate, sappiamo che questo gadget sarà dotato di uno schermo AMOLED di tipo E5 da ben 6,73 pollici, con LTPO 2.0 al seguito. Dovrebbe supportare lo standard di colore a 10 bit e dovrebbe avere un refresh rate massimo a 120 Hz.

Arriverà in bianco e in nero e presenterà ancora, come il modello dello scorso anno, una back cover in ceramica. Dovrebbe presentare anche delle lenti realizzate con Zeiss.