Xiaomi ha in programma non uno, ma ben due smartphone trifold

Negli ultimi giorni si è parlato molto della possibilità che Xiaomi stia lavorando ad uno smartphone trifold, vale a dire con un design a tripla piega.

Secondo alcune indiscrezioni, l’azienda non starebbe progettando un solo dispositivo con tale form factor ma addirittura due modelli.

Quanto appena detto trapela da un recente rapporto che fa riferimento ad un secondo smartphone trifold apparso nella certificazione IMEI, previsto per il 2026. Il primo modello, invece, potrebbe arrivare già nel 2025.

Xiaomi punta alla doppietta degli smartphone trifold

Il nuovo dispositivo, identificato dal numero di modello 26013VP46C, è stato individuato da Smartprix, che ipotizza appunto il lancio solo a gennaio del 2026, basandosi sulla struttura del codice stesso e, nello specifico, sui primi numeri: “2601”. Invece, la “C” starebbe a indicare una versione destinata al mercato cinese.

Nel frattempo, il primo modello noto con il nome in codice “Zhuque“, potrebbe essere privo di pulsanti fisici: un dettaglio ìancora da confermare. In ogni caso, queste notizie restano frutto di speculazioni e, come spesso accade in simili circostanze, vanno prese con cautela.

La sfida per Xiaomi è particolarmente intensa, considerando il fatto che Huawei abbia già lanciato il primo smartphone trifold al mondo: stiamo chiaramente parlando del Mate XT Ultimate Design. Il dispositivo ha fin da subito generato grande interesse attorno a sé, grazie al design innovativo e alla capacità di piegarsi in tre parti, pur mantenendo una struttura compatta. Oltre a Xiaomi, anche Honor sembra voler entrare in questo mercato con un suo dispositivo trifold che, secondo alcune voci, potrebbe avere uno spessore di soli 10 mm.

La competizione si fa sempre più accesa: resta da vedere quale azienda riuscirà ad imporsi con il design più originale e con le funzionalità più avanzate, senza però trascurare la praticità di utilizzo e l’effettivo valore in termini di produttività. Magari, sarà proprio Xiaomi a stupire tutti ancora una volta.