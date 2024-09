Smartphone trifold spesso appena 10mm: Honor vuole stupire

Huawei Mate XT è il primo smartphone trifold al mondo, ma a breve un nuovo dispositivo con le medesime caratteristiche costruttive potrebbe arrivare sul mercato grazie ad Honor: la sua peculiarità chiave consisterà in uno spessore ulteriormente ridotto rispetto al modello di Huawei.

Cosa sappiamo sullo smartphone trifold di Honor

Secondo le recenti indiscrezioni, Honor starebbe sviluppando uno smartphone trifold che arriverebbe a misurare appena 10 mm di spessore quando piegato. L’azienda cinese è ben nota per il suo approccio innovativo nel mercato degli smartphone pieghevoli, avendo recentemente lanciato il Magic V3 che, dati alla mano, è il foldable più sottile e leggero di tutti.

Come termine di paragone, ricordiamo che Huawei Mate XT si distingue per uno spessore di 12,8 mm quando piegato, mentre il Samsung Galaxy Z Fold 6 ed il Google Pixel 9 Pro Fold misurano rispettivamente 12,1 mm e 10,5 mm.

Non si prevede un arrivo imminente sul mercato dello smartphone trifold Honor, ma la società è chiaramente impegnata su questo fronte. Anche Xiaomi starebbe lavorando su uno smartphone trifold, mentre Samsung avrebbe nei suoi piani il lancio di uno smartphone “arrotolabile” già nella seconda metà del 2025.

Insomma, la lotta fra Honor e tutti gli altri competitor che figurano in questo specifico mercato è più accesa che mai, puntando ad offrire dispositivi che non solo risultino sempre più comodi e maneggevoli (nonostante il particolare form factor) ma anche in grado di offrire una vera e propria innovazione (che spesso, tuttavia, si riduce ad un mero impatto estetico senza però concreti vantaggi in termini di produttività).