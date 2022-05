Xiaomi: ecco quando arrivano i nuovi Black Shark 5 e 5 Pro

Stando a quanto si apprende in queste ore, sembra che i futuri gaming phone premium di casa Xiaomi, Black Shark 5 e 5 Pro, siano in arrivo nel mercato della telefonia globale. Il debutto pare che sia fissato e previsto per l’8 giugno.

Sappiamo che il colosso tecnologico cinese possiede vari sub brand: pensiamo a POCO, a Redmi e a Civi, ma anche a Black Shark, una sussidiaria che si occupa di flagship potentissimi rivolti ai gamers.

Black Shark 5 e 5 Pro: i nuovi flagship di Xiaomi

La società ha tolto i veli al duo di flagship da gioco a marchio Black Shark pochi mesi fa e adesso invece, si apprende che stanno per arrivare nel mercato internazionale. Saranno presentati il prossimo 8 giugno ma non sappiamo ancora se arriveranno da noi in Italia.

I prezzi e le informazioni ufficiali dovrebbero venir svelati nel corso dello show di lancio, con eventuali promozioni per chi preordinerà lo stesso nei primi giorni dopo il lancio. Abbiamo ragione di credere che le varianti Global di Black Shark 5 e 5 Pro siano simili – se non identiche – a quelle cinesi.

Entrambe le ammiraglie sono dotate di schermo AMOLED con FullHD+ da 6,67 pollici e refresh rate variabile fino a 144 Hz. Parliamo di unità Samsung E4 con 1300 nits di luminosità, supporto all’HDR10+, gamma colore P3 e molto altro ancora. La frequenza di campionamento al tocco è pari a 720 Hz.

Sul modello Pro troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 sotto la scocca, coadiuvato da RAM di tipo LPDDR5 (da 12 o 16) e da memorie veloci UFS 3.1 e SSD (sì, addirittura SSD. La combo di queste due tecnologie viene chiamata “Disk Array 2.0” e permette un incremento delle prestazioni fino al 55% e al 69% sulla lettura e scrittura.

Il modello base invece, ha il processore Qualcomm Snapdragon 870 con 12 GB di RAM di tipo LPDDR5 e memorie (solo UFS 3.1) da 256 GB. Batteria da 4650 mAh con fast charge da 120W per i due telefoni.

Se cercate un gaming phone (sempre di Xiaomi), già disponibile e che costi pochissimo, non possiamo non consigliarvi l’ottimo POCO F4 GT su Amazon a soli 699,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.