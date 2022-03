Black Shark 5 Pro: UFFICIALE con uno schermo da paura

Finalmente Xiaomi ha tolto i veli alla nuova gamma di gaming phone Black Shark 5 e 5 Pro. Entrambi i terminali hanno un nuovo design e presentano specifiche di punta sotto il cofano. Godono anche del fantasioso effetto di luce RGB SharkEye posto sul pannello posteriore e c'è una configurazione speaker di alto livello.

Il modello base ha un prezzo di 441 dollari circa per la variante 8+128 GB e di 472 dollari per la controparte da 12+256 GB. Viene venduto in tre colorazioni: Black, Dawan White e Exploration Grey.

La contropate Pro ha un costo di 661 dollari nel taglio da 8 GB + 25 GB e di circa 740 dollari per il modello 12 GB + 256 GB. Dulcis in fundo, ci vogliono 866 dollari per l'esclusiva da 16 GB + 512 GB. Arriva in due tinte: Meteorite Black e Tiangong White.

Black Shark 5 e 5 Pro: le caratteristiche

Partiamo dalla distribuzione: non sappiamo quando arriveranno in Europa. Considerando che sta arrivando il modello 4 Pro dello scorso anno proprio adesso, difficilmente vedremo la next-gen nelle settimane a venire.

Troviamo pannelli FullHD da 6,67 pollici con refresh rate da 144 Hz. Si tratta di unità Samsung E4 AMOLED con 1300 nit di luminosità massima, supporto per la gamma di colori P3 al 100% e godono dell'HDR10+ e di ben 1,07 miliardi di colori. C'è un'area del display sensibile alla pressione a doppia zona pensata per il gaming. Non manca la certificazione Blu-ray SGS.

Sotto il Pro c'è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 abbinato ad un massimo di 16 GB di LPDDR5 e 512 GB di storage ma c'è anche l'SSD. Questa funzionalità è chiamata Disk Array 2.0 e serve per aumentare le velocità di lettura e scrittura. Il modello vanilla vede la presenza dello Snapdragon 870 di Qualcomm.

A raffreddare il tutto ci pensa un sistema di raffreddamento VC e non mancano i pulsanti trigger che si attaccano magneticamente al frame dei device.

Non brillano sul comparto foto ma hanno tre sensori fotografici: il principale (del Pro) ha una lente da 108 Mega, coadiuvata da un sensore Omnivision da 13 e un tele Samsung da 5 Mega. Il base invece, ha un sistema 64+13+5 Mpx. Anteriormente, c'è uno snapper selfie da 16 Mega. A tenere le luci accese ci pensa una batteria da 4650 mAh con fast charge da 120W.