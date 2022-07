Xiaomi Car: sarà rivelata ad agosto, a quanto pare

Il nuovo trend del momento sono sicuramente i veicoli elettrici. Tutte le case automobilistiche si stanno impegnando per portare sul mercato auto dotata di motore elettrico e di funzionalità smart di ultima generazione. Di fatto, in questo settore non c’è solo Tesla che la fa da padrone. La maggior parte dei brand a capito che il futuro è da ricercare nell’EV e fra queste compagnie dobbiamo citare anche Xiaomi, oltre che Apple.

Sul colosso di Cupertino ci sono tante peripezie legate a questo argomento e che per il momento vogliamo evitare. Concentriamoci su Xiaomi in quanto la prima macchina intelligente del marchio cinese sembra essere alle porte. Quest’anno vedremo il primo prototipo funzionante. Quando? Ad agosto.

Xiaomi Car: tutto quello che sappiamo ad oggi

Inoltre, la società si è detta pronta ad investire oltre 10 miliardi di dollari negli anni avvenire proprio in questo settore. Giusto per farvi capire l’importanza che questa azienda sta dando a tale progetto.

Erano in molti a chiedersi quando Xiaomi avrebbe presentato la prima macchina elettrica. Adesso, secondo il fondatore della società Lei Jun, scopriamo che il debutto della stessa è previsto per agosto. Leggiamo anche che il design sembra provenire direttamente da HSVT Automobile Design. Dopo il primo annuncio in diretta mondiale, ci saranno i test su strada e ovviamente, dopo arriverà il materiale pubblicitario.

Questo significa che vedremo presto la Xiaomi Car sulle nostre strade? Assolutamente no. La produzione commerciale per la vendita nei mercati asiatici e internazionali sembra essere ancora lunga e lontana. Inoltre non sappiamo se questo sarà un veicolo pensato per pochi appassionati o se diventerà un prodotto mainstream. Si dice che dovremo aspettare ancora due anni per avere le risposte a queste domande. Potrebbe essere una berlina oppure un SUV, visto che vanno entrambe molto di moda. Il prezzo dovrebbe essere compreso fra 15.000 e 45.000 $.

