Apple Music: la tua musica preferita oggi GRATIS per un mese

Se ami ascoltare la tua musica preferita direttamente dal tuo smartphone o dal PC, allora un abbonamento ad Apple Music è ciò che fa al caso tuo. Solo oggi e ancora per poco tempo, avrai la possibilità di usufruire di un mese gratuito per provare tutti i vantaggi della piattaforma e scoprire se fa al caso tuo. Avrai a tua disposizione il meglio della qualità disponibile, così che le tue canzoni preferite suoneranno come mai prima d’ora. Tra brani, playlist, consigli e via dicendo, questo servizio diventerà presto il tuo preferito. Approfittane subito con la promo gratis, un mese e te ne innamorerai.

Attiva Apple Music e hai oltre 100 milioni di brani disponibili

Apple Music è il servizio pensato per chi ama davvero la musica. Dopo aver attivato un mese gratis, avrai dalla tua la possibilità di ascoltare oltre 100 milioni di canzoni e più di 30.000 playlist. Tutto ovviamente senza pubblicità, così che non ci saranno interruzioni di alcun genere. Per poter attivare subito il tutto, ecco cosa devi fare:

Apri Apple Music andando dal sito ufficiale

andando dal sito ufficiale Crea un account o accedi col tuo ID Apple

o accedi col tuo ID Apple Inserisci i dati personali e di pagamento

personali e di pagamento Attiva l’offerta senza costi aggiuntivi

Una volta che il periodo gratuito sarà terminato, potrai decidere se proseguire con il piano in abbonamento o disdire tutto. Il prezzo per l’Individuale è di 10,99 euro al mese, mentre per il Famiglia andrai a pagare 16,99 euro al mese. Se sei uno studente, c’è una speciale possibilità a soli 5,99 euro mensili.

Ne devi approfittare subito, avrai a tua disposizione la qualità migliore, l’audio spaziale e il karaoke con la funzione Apple Music Sing. E se questo non ti basta, devi sapere che da poco è stato aggiunto anche il più grande catalogo di musica classica di sempre. Attiva la prova e immergiti in un mondo tutto nuovo, resterai senza parole!