Smart TV LG da 32 pollici: sconto ESCLUSIVO del 21% su Amazon

Scopri l’incredibile offerta su Amazon per la Smart TV LG da 32 pollici. Questo straordinario dispositivo offre un’esperienza visiva e sonora senza pari, garantendo ore di intrattenimento di alta qualità per te e la tua famiglia. Approfitta dell’attuale super sconto del 21% e acquistala al prezzo speciale di soli 197,50 euro, anziché 249,00 euro.

Smart TV LG da 32 pollici: le scorte a disposizione sono quasi finite

Il display FHD 2K con LED diretto ti regala immagini nitide e dettagliate, rendendo ogni film, programma televisivo o gioco un’esperienza coinvolgente. Con una diagonale da 80 cm e dimensioni esterne compatte di 73,6 x 43,7 x 8,29 cm, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.

Grazie al sistema operativo webOS22 (LG ThinQ AI), accedere ai tuoi contenuti preferiti è più semplice che mai. E con il supporto integrato per Google Assistant e Amazon Alexa, controllare la tua TV con la voce è un gioco da ragazzi. È anche compatibile con Amazon Echo, Google Home, Apple AirPlay 2 e HomeKit, offrendoti un’interconnessione senza pari con i tuoi dispositivi domestici intelligenti.

Il potente Processore Gel-5 Gen5 AI con AI Brightness Control e AI Sound garantisce un’esperienza audiovisiva ottimizzata, mentre le caratteristiche di gioco come HGiG e Game Optimizer ti permettono di immergerti completamente nei tuoi giochi preferiti. Con Active HDR, HDR10 Pro e HLG, goditi colori vividi e dettagli sorprendenti, mentre l’audio 2.0 da 10 Watt ti avvolge con un suono chiaro e coinvolgente.

La Smart TV LG da 32″ offre anche una vasta gamma di opzioni di connettività, tra cui Single Triple Tuner con registrazione USB, LAN, WLAN, Bluetooth 5.0, HDMI 1.4 con eARC e LG SIMPLINK e uscita digitale ottica.

Non lasciarti sfuggire questa eccezionale opportunità di portare a casa un dispositivo di alta qualità a un prezzo incredibile. Acquista subito la Smart TV LG da 32 pollici e trasforma il tuo salotto in un centro di intrattenimento completo al prezzo speciale di soli 197,50 euro. Ma affrettati, questo super sconto del 21% non durerà ancora a lungo.