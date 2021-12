Cosa sappiamo del progetto "Xiaomi Car"?

Il fondatore di Xiaomi Lei Jun ha appena risposto ad una serie di domande relative allo Xiaomi 12, alla prima automobile intelligente che dovrebbe arrivare nel corso del 2024, al famigerato chip Surge e molto altro ancora.

Xiaomi Car, flagship, Surge e molto altro

Il fondatore e CEO Lei Jun ha tenuto un Q&A con i fan del marchio per rispondere ai quesiti e curiosità degli utenti sul futuro del brand negli anni a venire.

Lei Jun ha chiarito nel QnA che la serie di punta invernale (12, 13, etc) vedrà sempre la presenza di due flagship differenti per dimensioni; ci sarà un compatto e un modello più grande per coloro che preferiscono device che godono di una migliore esperienza multimediale. L'azienda ha affermato che Xiaomi 12 è destinato a rivaleggiare con l'iPhone 13 di Apple mentre lo il 12 Pro è destinato a sfidare l'iPhone 13 Pro Max di Apple.

Poiché la società ha sviluppato con successo 3 processori proprietari, ovvero il Surge S1, il C1 e il P1, Lei Jun afferma che l'azienda continuerà a utilizzare i propri chip interni in futuro per portare avanti il ​​settore. Sul fatto che rilasceranno un altro chip nel 2022, Lei Jun risponde che l'OEM cinese sta facendo del suo meglio nella ricerca e nello sviluppo per produrre i migliori SoC per il mercato mobile.

Per quanto riguarda il presunto marchio automobilistico sviluppato da Xiaomi, Lei Jun informa che ci sono state buone notizie. La compagnia lancerà la sua prima auto nel 2024, prima del previsto (si ipotizzava un debutto per il 2026).

Per quanto riguarda i miglioramenti per la prossima iterazione di MIUI, il funzioario afferma che il team MIUI ha ricevuto molti feedback dai suoi utenti e dal pubblico per risolvere i problemi presenti all'interno dell'interfaccia utente e per fornire la migliore esperienza software per le persone in tutto il mondo.

Spera che tutti possano fornire il proprio feedback e supporto al team MIUI nei prossimi anni. Sia Xiaomi 12 che 12 Pro arriveranno con la MIUI 13 nella confezione.