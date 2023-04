Xiaomi Band 8 e Pad 6: segnate la data, manca meno di una settimana

Xiaomi ha recentemente confermato l’evento di lancio del 18 aprile durante il quale annuncerà il nuovo smartphone di punta Xiaomi 13 Ultra, destinato sia al mercato globale e sia a quello cinese.

Non si tratterà dell’unico prodotto che verrà svelato al pubblico: tramite il sito ufficiale, la società ha sottolineato la presenza dei nuovi tablet della gamma Xiaomi Pad 6 e del suo prossimo fitness tracker Xiaomi Band 8, durante il medesimo evento.

Tutto pronto per Xiaomi Band 8 e Pad 6

I nuovi tablet della serie Pad 6 mostrano un design molto simile ai modelli della precedente generazione. Allo stesso tempo, è probabile che saranno i primi tablet ad avere una fotocamera principale da 50 MP. Si tratta ovviamente di rumor, non essendoci anticipazioni confermate circa la risoluzione del sensore.

Sul Pad 6 dovremmo trovare uno schermo LCD da 11 pollici, risoluzione 2,8K e frequenza d’aggiornamento a 120Hz. Pannello AMOLED con refresh rate a 144Hz per Xiaomi Pad 6 Pro. Chipset Snapdragon 870 e batteria da 8840 mAh con ricarica rapida da 33W sull’unità base, Snapdragon 8 Plus Gen 1 e ricarica da 67W sul Pro.

Nel poster in alto possiamo osservare il Pad 6 con bordi decisamente sottili, in grado di supportare accessori come la tastiera magnetica con NFC e la stilo. Il tablet dovrebbe anche essere dotato di una porta USB 3.0 e di quattro altoparlanti. I consumatori avranno la possibilità di scegliere fra tre colori: nero, beige e blu.

Non si sa molto sulle specifiche di Xiaomi Band 8 ma l’immagine rivela che il fitness tracker consentirà una vasta scelta per quanto riguarda il cinturino. In attesa di nuovi dettagli, ti informiamo che l’attuale Xiaomi Band 7 è disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di soli 43 euro, grazie ad uno sconto a sorpresa del 27%.

