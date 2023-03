Xiaomi Smart Band 8: quando esce e cosa dobbiamo aspettarci?

Xiaomi, tra non molto, lancerà sul mercato la nuovissima e già chiacchierata Xiaomi Smart Band 8. Un nuovo esponente nella famiglia di questi popolari wearable, conosciuti soprattutto per il loro altissimo rapporto qualità-prezzo.

Di sicuro non mancheranno le tradizionali funzionalità, oltre alla visualizzazione dell’ora: ricezione di notifiche dallo smartphone, monitoraggio dell’attività fisica, rilevazione del battito cardiaco e non solo. Tuttavia, non abbiamo ancora molte informazioni ma possiamo comunque fare un primo resoconto.

Cosa sappiamo al momento su Xiaomi Smart Band 8

In base alle recenti anticipazioni, Xiaomi Smart Band 8 avrà un meccanismo di aggancio completamente nuovo, con pulsanti in corrispondenza dei punti di fissaggio: tale struttura dovrebbe consentire di rimuovere la capsula dal suo alloggiamento in modo più facile e veloce. A tal proposito, la smartband manterrà i suoi sensori nella zona posteriore dello schermo: ad ora non sappiamo se la dimensione del display vero e proprio sarà maggiore rispetto a quello dei modelli precedenti.

Non è dato neppure conoscere quanti e quali versioni di Xiaomi Smart Band 8 verranno lanciate, ma possiamo supporre che ci troveremo di fronte ad un modello standard in compagnia della versione Pro, come visto con la Smart Band 7. L’azienda non ha fornito indicazioni circa il prezzo o la data di lancio. Tuttavia, andando a considerare le recenti strategie commerciali, ipotizziamo che Smart Band 8 possa essere presentata nel mese di maggio, arrivando sul mercato globale a giugno.

Ovviamente vi terremo informati su tutti i rumor e le possibili conferme che, nelle settimane a seguire, coinvolgeranno l’attesa smartband: di sicuro, qualcosa bolle in pentola anche sul lato software. Fino ad allora, vi ricordiamo che Xiaomi Smart Band 7 è invece disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di soli 39 euro, grazie ad un vantaggioso sconto del 33% con le offerte di Primavera che però saranno valide solo per pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.