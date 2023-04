Xiaomi 13 Ultra: UFFICIALE la data di debutto

In queste ore è appena stata confermata ufficialmente la data di debutto del prossimo flagship Xiaomi 13 Ultra. Di fatto, il 18 aprile l’evento ci mostrerà il device in tutto il suo splendore.

Xiaomi 13 Ultra arriverà il 18 aprile

Tuttavia attenzione: non ci sono ancora conferme ufficiali. Nel corso della conferenza la compagnia potrebbe svelare altri dispositivi come il tablet Xiaomi Pad 6 o la nuovissima Smart Band 8. Tornando allo smartphone, il tipster Digital Chat Station suggerisce che questo smartphone di punta del marchio asiatico sarà un cameraphone di alto profilo, con tanto di main camera Vario-Summicron da un pollice con apertura variabile che spazierà da f/1.8 a f/3.0. Non di meno, verranno coperte le lunghezze foca Ida 12 a 120 mm; pensate che iPhone 14 Pro è fermo a circa 77 mm, quindi ci troveremo davanti un’ammiraglia con lenti tele eccezionali e zoom ottico 5X.

Fra le altre cose, abbiamo appreso che Xiaomi 13 Ultra avrà una fotocamera principale Sony IMX989 da 50 Megapixel con dimensione di un pollice. Sarà coadiuvata da altre tre lenti; forse, avremo una Sony IMX858 da 50 Mpx per le foto ultrawide e due obiettivi per gli scatti in tele. Anteriormente invece, ci dovrebbe essere una classica selfiecam da 32 Megapixel. Esteticamente il device sarà molto simile al modello dello scorso anno, lo Xiaomi 12S Ultra che però è arrivato solo in Cina. Sotto la scocca invece, troveremo hardware di punta, forse identico a quello che troviamo nello Xiaomi 13 uscito pochi mesi or sono.

L’ammiraglia next-gen giungerà anche nel mercato nostrano, ma non sarà venduta in India, Indonesia e Turchia. Ad ogni modo, costerà tantissimo. Se cercate un top di gamma del marchio cinese vi consigliamo Xiaomi 13 che su Amazon costa solo 836,62€ con spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo. La consegna è immediata e ci sono due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.