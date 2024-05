Redmi Pad SE 8, prezzo bomba: tuo a 161€ usando questo codice sconto

Tempo di cambiare tablet ma non vuoi spendere una follia? Il Redmi Pad 8 SE è la scelta perfetta: veloce, affidabile e con un prezzo davvero competitivo. Decisamente uno dei migliori tablet Android (ampiamente) sotto i 200€. Oggi su eBay lo puoi acquistare per appena 161,10€: ti basta inserire il codice “PIT10PERTE2024”.

Redmi ha fatto un lavoro importante sul fronte del design: il corpo è in alluminio, ed è disponibile in colori accattivanti come lavanda, grigio grafite e verde menta. Il dispositivo è sottile e leggero, misurando solo 7,36 mm di spessore e pesando 478 grammi, il che lo rende facile da portare ovunque.

Il display IPS da 11 pollici con una risoluzione di 1920 x 1200 pixel offre immagini chiare e nitide, supportato da una luminosità di 400 nits e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Tradotto: si comporta molto bene anche con l’intrattenimento, ad esempio per guardare un film su Netflix. Anche perché troviamo quattro altoparlanti con Dolby Atmos, che forniscono un audio coinvolgente e di buon livello.

Sotto il cofano, il Redmi Pad SE è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 680 abbinato ad 8GB di RAM e 256GB di storage, espandibili con microSD. Fin dal primo avvio troverai ad accoglierti Android 13, aggiornabile alle versioni successive. Bene anche sul fronte della connettività, dove troviamo il supporto al Wi-Fi 5, USB-C e anche un jack audio.

Se sei alla ricerca di un tablet conveniente che non scenda a compromessi sulla qualità, ti suggeriamo di non farti assolutamente scappare questa offerta e di acquistare il Redmi Pad SE ad un ottimo prezzo.