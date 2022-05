Xiaomi Band 7 si avvicina: già iniziata la produzione di massa

Xiaomi Band 7 non smette di far parlare di sé, specie nell’ultimo periodo durante il quale le informazioni relative al dispositivo hanno continuato incessantemente a moltiplicarsi. Dopo avervi parlato della possibile data di uscita, apprendiamo che la produzione di massa della nuova smart band di Xiaomi sarebbe finalmente iniziata. Proviamo a fare il punto della situazione.

Xiaomi Band 7: quanto bisognerà aspettare?

Interessanti suggerimenti giungono dal leaker Mukul Sharma che, di recente, ha condiviso un post su Twitter per aggiornare gli utenti circa l’avvio della produzione di Band 7:

Un lavoro finalizzato alla distribuzione della smart band di Xiaomi nel mercato globale. Si rafforza dunque la convinzione che il prodotto verrà messo a disposizione dei consumatori in tempi piuttosto celeri. Per quanto riguarda le possibili caratteristiche tecniche, ricordiamo che lo smartwatch dovrebbe avere a bordo un display AMOLED da 1,56 pollici con risoluzione di 192 x 490 pixel. Quasi certamente, risponderà all’appello anche il sensore GPS.

Con Xiaomi Mi Band 7 sarebbe inoltre possibile il tracciamento di specifiche attività, come camminata e corsa, senza dover necessariamente ricorrere al proprio telefono. Non mancheranno neppure la sveglia intelligente ed un più efficiente sistema di risparmio energetico. Degna di nota la batteria con 250 mAh, doppia capacità rispetto al modulo da 125 mAh a bordo di Xiaomi Band 6 (che trovi su Amazon al prezzo promozionale di 31,99 euro)

Come detto, l’apparecchio potrebbe essere presentato insieme allo smartphone Xiaomi Mi 12 Ultra che, secondo le anticipazioni, sarà disponibile nei negozi a partire dal 10 maggio: anche in questo caso, però, non abbiamo nessuna conferma in merito ma continueremo a tenervi aggiornati su ogni possibile sviluppo che dovesse riguardare Xiaomi Band 7.