Xiaomi Mi Band 7, cosa sappiamo finora: uscita e caratteristiche

Xiaomi Mi Band 7 è stata al centro di numerose indiscrezioni nell’ultimo periodo. Tuttavia, non abbiamo mai avuto fino a questo momento una data esatta per il lancio. Ora, un noto tipster di Weibo ha affermato che la smart band dovrebbe arrivare sul mercato in accoppiata con un nuovo telefono.

In questi mesi, Xiaomi Mi Band 7 ha ottenuto molteplici certificazioni, è quindi lecito ritenere che la presentazione ufficiale possa avvenire nell’imminente futuro.

Xiaomi Mi Band 7: nuovi rumor trapelano online

Al momento sappiamo che Xiaomi Mi Band 7 porterà con sé diversi miglioramenti rispetto al predecessore (nel caso fossi interessato, Xiaomi Mi Band 6 è disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di soli 39,99 euro). Tra le caratteristiche più anticipate figura sicuramente l’Always-ON display.

In precedenza, Xiaomi Mi Band 7 ha fatto la sua comparsa sui siti SGS-CEBEC e Indonesia Telecom con lo stesso numero di modello, vale a dire M2129B1. Gli elenchi mostrano che il dispositivo avrà una batteria integrata da 250 mAh, doppia capacità rispetto al modulo da 125 mAh a bordo di Mi Band 6.

Un precedente rapporto di XDA ha invece suggerito che Mi Band 7 potrebbe avere un display più grande della precedente versione: su Mi Band 6 troviamo un pannello AMOLED da 1,56 pollici. Non è tutto: la nuova smart band dovrebbe montare uno schermo con risoluzione di 192 x 490 pixel.

Gli utenti potrebbero certamente gradire la funzione GPS integrata. Grazie a Xiaomi Mi Band 7 sarebbe dunque possibile tracciare attività, come appunto la camminata e la corsa, senza necessariamente doversi affidare al proprio smartphone. Disponibile anche la sveglia intelligente ed un più efficace sistema di risparmio energetico.

L’apparecchio dovrebbe essere svelato al pubblico assieme allo smartphone Xiaomi Mi 12 Ultra che, secondo i rumor, arriverebbe nei negozi a partire dal 10 maggio: dando per vere queste informazioni, appena qualche giorno ci separerebbe dal conoscere meglio Xiaomi Mi Band 7.