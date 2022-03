Xiaomi: arrivano i flagship con Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate online, sembra che Xiaomi stia sviluppando ben tre dispositivi con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus e pannello avente risoluzione 2K. A dirlo è il noto leakster Digital Chat Station con un post sul noto social network Weibo.

Ovviamente, è facile pensare che questi saranno tutti dei flagship, anche perché la presenza di uno schermo così risoluto e di un SoC di punta ci confermano questa ipotesi. Tuttavia, l'insider ci stupisce affermando che saranno “sia soluzioni di fascia medio-alta che di fascia alta”.

Xiaomi: cosa aspettarci? Midrange premium, flagship killer, ammiraglie?

Ovviamente, se diciamo “telefoni mediogamma con chip di punta“, pensiamo subito ai terminali del sub brand Redmi. Il marchio è infatti, una compagnia sussidiaria di Xiaomi che realizza telefoni potenti e prestanti ma li vende ad un prezzo concorrenziale. Lecito pensare che uno dei tre terminali con SD 8 Gen 1 Plus possa far parte proprio di questo brand. Un altro device invece, potrebbe essere lo Xiaomi 12 Ultra e infine, un ultimo gadget, il foldable Mi Mix 2.

Facciamo il punto: lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus viene prodotto da Qualcomm, ma sfrutta il nodo architettonico di TSMC a 4 nanometri, che in molti sperano possa soppiantare tutte le carenze che abbiamo visto con la prima versione di questo chip, costruita però da Samsung. Avrà tre cluster “1+3+4”, comprendente un maxi core Cortex X2, tre Cortex A70, quattro Cortex A510.

Come detto, potrebbe essere il processore utilizzato nel modello 12 Ultra, e questo potrebbe rendere il flagship la nuova ammiraglia premium della compagnia che farà scendere di diverse posizioni l'attuale Xiaomi 12 Pro, leader indiscusso del mercato in termini di potenza e prestazioni.

Quando arriva la piattaforma di Qualcomm?

Se prendiamo in esame gli anni precedenti, ipotizziamo che lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus dovrebbe essere rilasciato nel secondo trimestre dell'anno, quindi anche i telefoni del marchio cinese dovrebbero venir presentati nello stesso periodo… più o meno.