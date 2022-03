Xiaomi 12 Ultra: il debutto è dietro l'angolo (RUMOR)

Secondo quanto si legge in rete, Xiaomi 12 Ultra sarà il nuovo super flagship dell'OEM cinese; stando agli ultimi rumor trapelati sul web, notiamo che questo terminale potrebbe essere lanciato a maggio.

Facciamo un salto indietro nel tempo: Xiaomi 12 e 12 Pro sono stati annunciati in Cina a dicembre/gennaio e sono arrivati sui mercati internazionali pochi giorni fa. Il modello Ultra potrebbe essere lanciato a maggio e potrebbe godere di un processore molto più potente di quello attuale e di un comparto fotografico di punta. Il debutto globale però, dovrebbe avvenire nelle settimane a venire, probabilmente prima dell'estate. A riportare queste notizie ci ha pensato il portale di PriceBaba che ha ottenuto informazioni dal tipster Mukul Sharma.

Xiaomi 12 Ultra: specifiche tecniche (non ufficiali)

Partiamo dallo schermo: l'ammiraglia dovrebbe presentare un pannello curvo avente tecnologia AMOLED e risoluzione QuadHD+, con refresh rate da 120 Hz. Fra le altre cose, è probabile che disporrà di un foro utile per l'alloggiamento della selfiecam.

Più volte abbiamo parlato della batteria da 4900 mAh; Xiaomi includerà, probabilmente, il supporto per la fast charge proprietaria da 120W che abbiamo già visto su alcuni terminali della gamma e sui suoi brand sussidiari (Redmi, Black Shark). Non di meno, ci sarà la wireless charging da 50W.

Ad alimentare il telefono troveremo l'inedito processore Snapdragon 8 Gen 1 Plus di Qualcomm prodotto da TSMC. L'azienda si affiderà alla nuova soluzione del colosso taiwanese dopo le critiche emerse sul web in merito alla (pessima) dissipazione energetica del chipset di punta realizzato da Samsung (SD 8 Gen 1). Dovrebbe anche offrire una maggior velocità e una gestione energetica migliorata.

Certo, maggio ci sembra una data un po' troppo avventata per parlare già di questa piattaforma. I rumor prevedono un debutto (del SoC) per giugno/luglio, ma le cose potrebbero cambiare per via delle lamentele. Non sappiamo nemmeno se troveremo il moniker “Plus” come suffisso al nome del processore.

Voi cosa ne pensate? Noi non vediamo l'ora di conoscere questo famigerato Xiaomi 12 Ultra. In ultima analisi, sappiamo che potrebbe avere lenti sviluppate in collaborazione con Leica, ma vi invitiamo a prendere questo rumor con “un pizzico di sale”.