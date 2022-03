Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: tutto quello che sappiamo

Pochi giorni fa, il famoso blogger tecnologico @UniverceIce ha rivelato che i processori di punta di Qualcomm previsti per la seconda metà di quest'anno e nel prossimo anno saranno prodotti da TSMC. Ciò significa che il chipmaker sta cambiando la sua fonderia dopo aver adottato il processo architettonico di Samsung per il SoC Snapdragon 8 Gen 1.

Secondo le regole di denominazione di Qualcomm, il chip di punta per la seconda metà del 2022 si chiamerà Snapdragon 8 Gen 1+. Tuttavia, il SoC di punta per il 2023 sarà lo Snapdragon 8 Gen 2. Ad ogni modo, entrambi utilizzeranno tutti il ​​nodo di produzione di TSMC.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: basato su TSMC, a quanto pare

Vale la pena notare che lo Snapdragon 888 e lo Snapdragon 8 Gen1 hanno scelto l'architettura di Samsung. In precedenza, esperti del settore affermano che il tasso di rendimento della fonderia TSMC è superiore a quello di Samsung. L'attuale tasso di rendimento di TSMC supera il 70%; questo è significativamente più elevato di quello del Samsung per la CPU Gen 1. Questo è uno dei motivi per cui l'azienda vuole cooperare con la società di Taiwan e non con il colosso sudcoreano.

Dal punto di vista sopra, sia lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus e che il Gen 2 faranno parte della fonderia TSMC. Tuttavia, il basso rendimento potrebbe non essere l'unico motivo per cui la compagnia passerà alla rivale.

Le soluzioni di TSMC sembrano essere più efficienti dal punto di vista energetico. Prendiamo in esame lo Snapdragon 8 Gen 1; il competitor è il SoC Dimensity 9000 che utilizza il processo a 4 nm di Taiwan. Si dice che questa CPI sia più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a quella del leader del mercato. Inoltre, anche la gestione del calore di quest'ultimo pare che sia migliore.

Inoltre, la società ha rilasciato una nuova generazione di modem 5G, lo Snapdragon X70. Questo nuovo chip sarà probabilmente integrato nel SoC di punta per il 2023. Al momento, è il modem più completo al mondo e supporta una velocità di download di picco di 10 Gbps 5G. Inoltre, offre anche nuove funzionalità avanzate, come Qualcomm 5G AI Kit, Qualcomm 5G Ultra-Low Latency Kit e molto altro ancora.