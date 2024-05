Xiaomi Redmi 12 a 122€: COLPO SPIETATO di Amazon alla concorrenza (8/256GB)

Uno smartphone Android di fascia media che offre tutto ciò di cui hai bisogno senza farti svuotare il portafoglio: Xiaomi Redmi 12 è la soluzione perfetta. Questo dispositivo non solo ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, adesso è anche in folle sconto su Amazon! Completando al volo il tuo ordine, hai la possibilità di portarlo a casa a 122,90€ appena con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Cuore pulsante di questo device è il potente processore MediaTek Helio G88, in grado di garantire prestazioni fluide e reattive in ogni situazione d’uso, dalla navigazione web al gaming più impegnativo. Abbinato a 8GB di RAM LPDDR4X e a tagli di archiviazione da 256GB, questo smartphone offre un’esperienza d’uso davvero appagante e multitasking.

Il display FHD+ da 6,79 pollici con tecnologia DotDisplay è un vero e proprio gioiello. Grazie alla risoluzione 2.460×1.080 pixel, alla luminosità massima di 550 nit e al supporto della tecnologia AdaptiveSync, che consente di variare la frequenza di aggiornamento da 36 a 90Hz a seconda dell’applicazione, godrai di una resa visiva di altissimo livello, ideale per guardare film, giocare o navigare sul web.

Sul retro troviamo una fotocamera triple da 50MP+8MP+2MP, in grado di catturare scatti dettagliati e nitidi in ogni condizione di luce. La fotocamera principale da 50MP, abbinata a software di elaborazione delle immagini all’avanguardia, ti permetterà di realizzare contenuti creativi e di grande impatto visivo. Non manca inoltre una selfie camera da 8MP per videochiamate e selfie di qualità.

A completare il quadro troviamo una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W, che ti garantirà un’autonomia eccezionale per affrontare l’intera giornata senza problemi, e funzionalità come il sensore di impronte digitali laterale, il riconoscimento facciale e il supporto NFC per i pagamenti contactless.

Insomma, Xiaomi Redmi 12 rappresenta la scelta ideale per chi cerca uno smartphone Android completo, performante e dall’estetica curata, il tutto a un prezzo davvero imbattibile. Completa al volo il tuo ordine su Amazon per accaparrartelo a 122,90€ soltanto con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però, la disponibilità è limitatissima.