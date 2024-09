Xiaomi 15 Ultra vuole stupire tutti con il teleobiettivo da 200 MP

Xiaomi si prepara a lanciare i nuovi smartphone della serie Xiaomi 15 poco dopo il rilascio del chip Snapdragon 8 Gen 4 previsto per ottobre. Tra questi, un modello Ultra sarà aggiunto alla linea nel 2025.

Nonostante il lancio dello Xiaomi 15 Ultra sia ancora distante, continuano a emergere interessanti dettagli sul telefono e con un focus particolare sulle specifiche delle fotocamere.

Per cominciare, la fotocamera principale riceverà un leggero miglioramento con l’introduzione di un nuovo sensore Sony LYT-900, che dovrebbe offrire prestazioni superiori in condizioni di scarsa illuminazione. Il cambiamento più significativo riguarderà però il teleobiettivo. Secondo quanto trapelato, l’azienda potrebbe equipaggiare lo Xiaomi 15 Ultra con un teleobiettivo da 200 MP, in grado di offrire uno zoom ottico 10x. Questo rappresenterà un notevole upgrade rispetto al teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 5x presente nel modello precedente. Inoltre, si dice che lo smartphone sarà dotato di una fotocamera selfie da 50 MP: anche qui, assisteremo ad un significativo incremento rispetto ai 32 MP dello Xiaomi 14 Ultra.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, report precedenti indicano che Xiaomi 15 Ultra avrà un display con micro-curvatura su tutti e quattro i lati, una risoluzione 2K e un sensore di impronte digitali a ultrasuoni integrato nello schermo per la sicurezza biometrica. All’interno, si prevede la presenza del processore Snapdragon 8 Gen 4, abbinato ad un massimo di ben 24 GB di RAM. A livello software, non dovrebbe mancare Android 15 con interfaccia HyperOS 2.0. Infine, il dispositivo potrebbe essere dotato di una batteria da 6.200 mAh per garantire una lunga autonomia. Sebbene il design complessivo del telefono non sia ancora noto, si ipotizza che Xiaomi 15 Ultra sarà disponibile in tre finiture: pelle semplice, fibra di vetro e ceramica.