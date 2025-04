Motorola Edge 60 vicino al lancio: tre colori confermati in questi scatti

Motorola si appresta a lanciare lo smartphone Edge 60, dopo aver svelato il modello Edge 60 Fusion.

Una nuova fuga di notizie ha rivelato il design del dispositivo in tre specifiche colorazioni: Gibraltar Sea, Pantone Shamrock Green e Dark Magenta (o Pantone Plumperfect). Le immagini promozionali di Motorola Edge 60 mostrano un pannello posteriore in pelle vegana, che comprende un sistema a tripla fotocamera. Il sensore principale è un Sony LYTIA con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), come confermato dal testo presente sul flash LED.

Motorola Edge 60: design e caratteristiche tecniche

Immagini

Lo smartphone Motorola Edge 60 sarà disponibile in diverse configurazioni hardware, con processori Dimensity 7300 o Dimensity 7400, fino a 16GB di RAM e 1TB di memoria interna: dotazione di tutto rispetto per un modello di fascia media. La batteria da 5.500mAh supporterà la ricarica rapida cablata a 60W , garantendo prestazioni solide e autonomia prolungata.

Per quanto riguarda le fotocamere, Motorola Edge 60 offrirà un triplo setup posteriore con lente principale da 50MP, in compagnia di altri due sensori non ancora non specificati. Nella parte anteriore, invece, troveremo una fotocamera selfie da 50MP. Non mancheranno funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come Magic Canvas e AI Search, per completare l’esperienza d’uso del telefono.

Motorola Edge 60 godrà delle certificazioni IP68 e IP69, garantendo resistenza a polvere ed acqua. Un altro dettaglio interessante è la presenza di uno scanner per le impronte digitali integrato nel display. Le specifiche tecniche erano già state anticipate in precedenti leak, compreso l’elenco su TENAA, che ha confermato molti dei dettagli emersi fino a quel momento.

Con un design moderno, materiali di qualità e funzioni avanzate, l’Edge 60 ha tutta l’intenzione di lasciare il segno nel segmento di fascia media. Motorola ha puntato su un mix di estetica, prestazioni ed innovazione per attirare la curiosità degli utenti. Nonostante manchino ancora indicazioni circa il lancio ufficiale, Motorola Edge 60 è indubbiamente una proposta da valutare per coloro che cercano uno smartphone a prezzo accessibile ma che non rinunci a performance di alto livello.