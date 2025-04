iPhone 17 Air torna a farsi vivo in queste nuove immagini: design confermato

Le voci sul design dell’iPhone 17 Air continuano ad alimentare il dibattito: la nuova unità dummy trapelata online ha riacceso la discussione su quello che, probabilmente, sarà lo smartphone Apple più interessante degli ultimi anni.

Questa unità fittizia, le cui immagini sono state condivise dal noto leaker Majin Bu, sembra confermare alcune delle caratteristiche precedentemente suggerite. L’iPhone 17 Air sarà estremamente sottile, con cornici piatte e un modulo fotografico sul retro che ricorda in modo sorprendente gli smartphone Google Pixel.

iPhone 17 Air si avvicina: cosa sappiamo al momento

Immagini

Secondo le informazioni trapelate, l’iPhone 17 Air vanterà uno spessore di circa 5,4 o 5,5 millimetri nella parte più sottile. Tuttavia, il modulo della fotocamera aggiungerebbe circa 4 millimetri di spessore nella zona superiore, portando il design complessivo a distinguersi nettamente dagli standard recenti di Apple.

Il modulo fotografico dell’iPhone 17 Air, posizionato orizzontalmente nella parte posteriore, ospita una singola fotocamera sul lato sinistro: dettaglio tecnico che ha sollevato diverse perplessità fra gli utenti. Sebbene leggermente diverso rispetto al modulo presente sui Pixel di Google, il richiamo è innegabile e potrebbe rappresentare una svolta significativa rispetto alla tradizione di Apple.

Il dispositivo andrà, quasi certamente, a sostituire il modello Plus nella gamma degli iPhone 17, con un display da 6,6 pollici. Nonostante lo spessore ridotto, alcune indiscrezioni suggeriscono la presenza di celle energetiche ad alta densità per garantire una buona autonomia, placando i dubbi legati al comportamento “sottotono" della batteria. Tuttavia, resta da vedere se questa soluzione sarà sufficiente per competere con gli altri modelli della serie (oltre che con la concorrenza).

L’iPhone 17 Air sfiderà chiaramente il Samsung Galaxy S25 Edge: quest’ultimo dispositivo, nonostante il lancio rimandato, è ora atteso per il 13 maggio. L’interesse del pubblico verso i modelli super sottili offrirà chiare indicazioni alle aziende, che potranno così valutare al meglio le future scelte produttive. Chi, tra l’iPhone 17 Air di Apple ed il Galaxy S25 Edge, sarà in grado di catturare maggiormente l’attenzione dei consumatori?