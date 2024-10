Xiaomi 15 Ultra: il nuovo teleobiettivo da 200 MP farà faville

La multinazionale cinese si prepara al lancio dei nuovi Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro ma, ovviamente, l’attenzione degli appassionati di tecnologia è già rivolta al modello di punta della serie, vale a dire Xiaomi 15 Ultra, atteso per l’inizio del 2025.

Recenti fughe di notizie dalla Cina svelano i primi schemi di design relativi proprio al top di gamma, fornendo un’anteprima circa la configurazione del modulo fotografico posteriore che includerà un teleobiettivo da ben 200 MP.

Xiaomi 15 Ultra promette fotografie sorprendenti

Le immagini trapelate su Weibo mostrano che Xiaomi 15 Ultra manterrà una configurazione della fotocamera posteriore simile a quella del suo predecessore, Xiaomi 14 Ultra, con un’isola piuttosto sporgente. Tuttavia, ci saranno delle piccole differenze nella disposizione delle lenti: il 15 Ultra presenterà una singola fotocamera nella parte superiore, mentre gli altri tre sensori saranno collocati in basso, contrariamente al 14 Ultra che aveva una disposizione più simmetrica con due lenti su ciascun lato.

La lente nella parte superiore dovrebbe essere proprio il teleobiettivo periscopico da 200 MP che, secondo le indiscrezioni, utilizzerà il sensore Samsung ISOCELL HP9, lo stesso impiegato dal Vivo X100 Ultra. Se confermato, questo rappresenterebbe un significativo aggiornamento rispetto al teleobiettivo da 50 MP Sony IMX858 presente sul modello passato.

Per quanto riguarda la fotocamera principale, Xiaomi 15 Ultra dovrebbe mantenere il sensore da 1 pollice Sony LYT-900 da 50 MP, già visto sul 14 Ultra e dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), garantendo scatti di altissima qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Le altre due fotocamere, un’ultrawide e un teleobiettivo, non sembrano destinate a grandi cambiamenti rispetto alla generazione precedente. Per entrambe si prevende nuovamente il sensore Sony IMX858 da 50 MP, con l’ultrawide in grado di offrire un campo visivo più ampio di 122 gradi, mentre il teleobiettivo dovrebbe supportare una lunghezza focale di 75 mm.

In generale, tutte le fotocamere presenti su Xiaomi 15 Ultra saranno, chiaramente, ottimizzate grazie alla collaborazione di Leica.