Xiaomi 13 Ultra: confermata la ricarica super veloce

Oramai ci siamo: manca pochissimo al debutto della nuova ammiraglia dell’OEM cinese numero uno al mondo. Stiamo parlando, ovviamente, dello Xiaomi 13 Ultra, il flagship che tutti gli utenti stanno aspettando. Sarà un vero cameraphone con ottiche premium, supporto al software di Leica e non solo. Oggi, grazie ad una nuova indiscrezione appena emersa in rete, scopriamo che il telefono disporrà del supporto per la ricarica rapida da 90W, anche se qualcuno suggerisce che si spingerà fino ai 100W.

Ci troviamo di fronte ad un vero upgrade rispetto alla generazione passata che, come sappiamo, era limitata ai 67W; cosa comporta ciò? Semplice: si avrà accesso a tempi per la ricarica davvero ridotti e immediati.

Xiaomi 13 Ultra: cosa sappiamo?

Dal leak appena condiviso, scopriamo che il telefono supporterà un’uscita massima di corrente pari a 20V, ovvero 4,5A. Lo abbiamo visto dalla rivista di Xianyu. Questo implica anche che, così facendo, la compagnia sostituirà pian piano la ricarica a 67W per far spazio a questa tecnologia più rapida.

Sotto la scocca di questo smartphone avrete un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, mentre il pannello sarà un’unità LTPO di nuova generazione, con refresh rate variabile fino a 120 Hz. Non mancherà il supporto alla tecnologia a 12 bit di Huaxing Optoelectronics per il display. In seconda istanza, ci aspettiamo di vedere una USB Type-C 3.0 per un trasferimento di dati immediato.

Il focus dello smartphone verterà sulle caratteristiche tecniche legate al mondo dell’immagine. La main camera sarà composta da un sensore da un pollice Sony IMX989 con lenti aventi un’apertura variabile, simile a quelle viste sul Mate 50 Pro di Huawei. Troveremo poi tre ottiche IMX858 per gli scatti ultrawide, per i ritratti e per le foto in tele con zoom periscopico al seguito.

