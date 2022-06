Xiaomi 13 è pronto a sfidare iPhone 14: arriverà prima del previsto

L’OEM cinese numero uno al mondo sta lavorando sodo alle nuova serie di smartphone top di gamma prossima al debutto; stiamo parlando dei device della serie Xiaomi 13. Questi gadget saranno le ammiraglie per il 2022, ma intanto possiamo goderci le future uscite: Xiaomi 12 Ultra, 12S e 12S Pro, 12T e 12T Pro.

Ora, secondo quanto si legge da un report proveniente dalla Cina, sappiamo che il chip che alimenterà i flagship del 2023, lo Snapdragon 8 Gen 2, verrà annunciato a novembre, con un mese di anticipo rispetto alla solita roadmap. Questo processore si baserà su un nodo architettonico di TSMC e avrà un’architettura così ripartita: 1+2+2+3. Sarà completamente diversa da quella attuale che è composta da 1 maxi core, da tre per la potenza e quattro per l’efficienza energetica. Non di meno, il core più grande sarà aggiornato alla versione Cortex X3 di ARM, mentre i due grandi saranno i Cortex A720. Non dimentichiamo gli altri due core che saranno i Cortex A710 e la GPU che diventerà la Adreno 740.

Xiaomi 13: potenza da vendere sotto la scocca

Sicuramente il processore a bordo sarà il più potente mai visto nel panorama Android; probabilmente, le ammiraglie che lo adotteranno stabiliranno nuovi record. Fra le altre cose, sappiamo che Xiaomi rilascerà la gamma di dispositivi premium contestualmente al debutto del chip di Qualcomm. A dirlo è il noto blogger e insider Digital Chat Station con un post su Weibo.

Xiaomi 12 Ultra invece, arriverà fra poche settimane, probabilmente insieme alla serie 12S; ci sarà una versione con SoC Dimensity 9000, secondo quanto si legge. Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale” e a restare connessi con noi per ulteriori aggiornamenti in merito.

Intanto, se state cercando un telefono di punta potente e con un design mozzafiato, vi suggeriamo Xiaomi 12 a soli 629,00€ nella versione da 8+256 GB di storage.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.