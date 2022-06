Xiaomi 13: la nuova serie arriverà a novembre, a quanto pare

Stando a quanto leggiamo la nuova gamma di device di punta Xiaomi 13 potrebbe arrivare prima del previsto; secondo quanto si legge, il debutto di questa gamma di prodotti premium è previsto per novembre.

Come tutti sappiamo, la line-up per il 2023 dovrebbe presentare sotto la scocca la nuova iterazione del chipset di fascia alta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2. Secondo quanto riferisce un noto insider del web, il produttore annuncerà questa linea con molto anticipo rispetto a quanto avvenuto negli anni precedenti.

Xiaomi 13: facciamo il punto

La gamma Xiaomi 13 è attualmente in cantiere e, come detto, potrebbe presentare il processore premium Snapdragon 8 Gen 2. Lo scorso anno, per esempio, la società ha tolto i veli alla nuova gamma (in Cina) a dicembre e quest’anno si legge che la nuova amma arriverà prima del previsto.

L’insider del web ha rivelato poche informazioni in merito. Se facciamo il punto, lo scorso anno la compagnia ha mostrato tre dispositivi (Xiaomi 12X, 12 e 12 Pro); lecito aspettarci i rispettivi eredi, ma sembra che non vedremo un 13X. Per quale motivo?

Al momento i nuovi flagship presentano Android 13, anche se in una versione super beta. Pensate che Google deve ancora annunciare la nuova versione del sistema operativo di nuova generazione. Ora immaginiamo anche che se Xiaomi lancerà i nuovi prodotti a novembre, anche Qualcomm presenterà la nuoa serie di chip con largo anticipo.

Girovagando sul web, abbiamo osservato che la variante vanilla della serie Xiaomi 13 ha il nome in codice “Nuwa” e numero di modello 2211133C. Il Pro invece, si chiama “Fuxi” e il suo numero di modello è 2210132C. Aspettiamoci schermi OLED di fascia altissima e ottiche premium con software cosviluppato da Leica.

Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale” e restare connessi con noi per ulteriori informazioni in merito.

Intanto, se volete il top del top di Xiaomi, sappiate che il 12 Pro si trova a soli 879,99€ con spedizione gratuita e consegna celere in 24 o 48 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.