Xiaomi 12T Pro: avvistato su Geekbench, ecco le sue specifiche

In queste ore abbiamo osservato la presenza del nuovo Xiaomi 12T Pro all’interno del portale di Geekbench. Lo smartphone presenta il chip Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm e 8 GB di memoria RAM.

Come tutti sappiamo, la gamma Xiaomi 12T sembra essere alle porte; il suo debutto di fatti, è dietro l’angolo, anche se non c’è ancora una data precisa. Oggi, prima del debutto internazionale ufficiale, apprendiamo che il 12T Pro è stato avvistato all’interno del noto sito di benchmarking e ha mostrato con sé le sue specifiche tecniche complete.

Xiaomi 12T Pro: tutte le specifiche tecniche complete

Giusto per chi non lo sapesse, la gamma 12T dell’OEM cinese numero uno al mondo è pronta a debuttare nel mercato di fascia alta. I dispositivi di questa serie sono stati avvistati presso diversi portali per la certificazione e ora è stato osservato su Geekbench. Dal sito notiamo che la RAM qui è da soli 8 GB e i punteggi ottenuti sono stati di 1300 score nel singole core e di 4061 nel multicore.

Fra le cose principali, notiamo che il 12T Pro avrà un sensore principale da 200 Megapixel sul posteriore e il numero di modello del device in questione sembra essere 22081212UG. L’ammiraglia sarà un super cameraphone dotato di Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato ad una GPU Adreno 630. Dai risultati di Geekbench scopriamo che ci sarà sicuro un prodotto da 8 GB ma è lecito ipotizzare una variante da 12 GB.

Probabilmente, la società annuncerà il 12T Pro con una variante da 12 GB di RAM e funzionerà con Android 12 e skin MIUI 13 sotto la scocca. Ad oggi, queste sono le informazioni che abbiamo. Lo schermo potrebbe essere da 6,7 o 6,67 pollici, dotato di tecnologia OLED, refresh rate da 120 Hz. Se volete fare un buon affare su Amazon, vi consigliamo Xiaomi 12 a 547,00€ con spedizione gratuita.

