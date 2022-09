Xiaomi 12T e 12T Pro: tutto quello che sappiamo prima del lancio

I nuovi Xiaomi 12T e 12T Pro sono oramai prossimi al debutto; in queste ore sono emersi i prezzi ufficiali dei device in arrivo. La loro presentazione sembra essere alle porte, anche se gli ultimi rumor ci hanno fatto comprendere che queste ammiraglie verranno annunciate con un po’ di ritardo. Forse, le vedremo ad ottobre.

I due terminali saranno lanciati ad ottobre insieme al primo tablet del sub brand Redmi. Ad oggi non c’è ancora una data di lancio precisa e stiamo aspettando che la compagnia stessa ci dica qualcosa in merito. Oggi però, grazie ad un rapporto di WinFuture, scopriamo tutte le specifiche tecniche e i prezzi ufficiali degli smartphone in arrivo.

Xiaomi 12T Pro e 12T: le caratteristiche

Stando a quanto si apprende in rete, Xiaomi 12T Pro presenterà uno schermo AMOLED da ben 6,67 pollici con risoluzione di 2712 x 1220 pixel e refresh rate da 120 Hz. Sotto la scocca troveremo il processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, unitamente a 12 GB di RAM LPDDR5 e a 256 GB di memoria interna. Avrà un focus speciale al comparto fotografico; ci sarà un sensore Samsung ISOCELL da ben 200 Mpx e sarà coadiuvato da un’ultrawide da 8 Mpx f/2.2 e da un’altra lente aggiuntiva da 2 Mega. Anteriormente troveremo una selfiecam da 20 Mpx. Sotto la scocca, batteria da 5000 mAh con fast charge da 120W. Non manca il WiFi6 e il BT 5.2.

Il flagship killer Xiaomi 12T sarà eccezionale; presenterà uno schermo AMOLED da 6,67″ con refresh rate da 120 hz e risoluzione FullHD+. Il processore sarà il Dimensity 8100 Ultra di MediaTek con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Sul fronte fotografico ci aspettiamo una main camera da 108 Mpx con due lenti aggiutive da 8 e 2 Mega. Anteriormente, selfiecam da 20 Mpx. Batteria identica al Pro.

Quanto costeranno?

Secondo WinFuture, in Europa Xiaomi 12T Pro potrebbe costare 850€ e Xiaomi 12T 650€. Se volete fare oggi un buon affare, Xiaomi 12 si trova a 547,00€ su Amazon.

