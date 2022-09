Anche Xiaomi 12T Pro arriverà in una colorazione viola

Secondo quanto si apprende, sembra che il futuro Xiaomi 12T Pro disporrà di una inedita colorazione viola, proprio come il neoarrivato iPhone 14 Pro. Inoltre, è stata avvistata una sua configurazione al lancio. Scopriamola insieme.

Come tutti noi sapppiamo, l’OEM cinese si sta preparando per svelare la nuova gamma di ammiraglie premium. Si chiameranno Xiaomi 12T e 12T Pro e quest’ultimo sarà il primo device al mondo a godere di una main camera da 200 Mpx, dopo Motorola Edge 30 Ultra. Adesso sono trapelate nuove informazioni sul web inerenti a questo dispositivo.

Xiaomi 12T Pro: quello che sappiamo

La fonte di questa indiscrezione è il tipster Mukul Sharma (in arte @Stufflistings su Twitter). L’uomo ha condiviso la news affermando che Xiaomi 12T Pro arriverà in una variante con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Inoltre, dalla suddetta indiscrezione scopriamo che sicuramente arriverà anche in viola, proprio come il recente iPhone 14 Pro da poco svelato. Purtroppo, sono solo queste le informazioni di cui disponiamo al momento.

Certo, sono in linea con i rapporti che abbiamo letto in passato. Abbiamo appreso più volte che il flagship in questione sarebbe arrivato in due varianti, una da 8 GB di RAM e 256 GB di storage e una con la stessa memoria ma con la RAM a 12 GB. Verrà distribuito in Lunar Silver, Clear Blue, Cosmic Black e in Purple.

L’iterazione Pro sarà un’ammiraglia in tutto e per tutto, con a bordo il processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 2712 x 1220 pixel, refresh rate da 120 Hz e molto altro ancora. Sul fronte fotografico ci aspettiamo una main camera Samsung ISOCELL HP1 da 200 Megapixel, coadiuvata da un’ultrawide da 8 Mpx e da un’ottica macro da 2 Mpx.

