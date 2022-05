Xiaomi 12T e 12T Pro Hypercharge si mostrano online

Ci siamo: i nuovissimi Xiaomi 12T e 12T Pro Hypercharge hanno appena fatto visita presso il portale per la certificazione EEC; si ipotizza un debutto globale a breve.

Giusto per fare un piccolo “remind me”, ricordiamo che l’OEM cinese ha presentato la nuova line-up di punta a dicembre dello scorso anno per il mercato cinese; da noi invece, è arrivata a marzo 2022. Stiamo parlando dei vendutissimi Xiaomi 12X, 12 e 12 Pro. A proposito, il modello più economico (12X) oggi si porta a casa a soli 523,00€ da Amazon.

Xiaomi: cosa sappiamo dei nuovi top di gamma low-cost?

Ora invece stiamo aspettando il debutto dei modelli 12S e 12S Pro, ma anche dei flaghip killer 12T e 12T Pro. Questi ultimi due hanno fatto capolinea sul sito per la certificazione EEC.

Stando a quanto si evince da un report di MySmartPrice, scopriamo che moltissimi nuovi device della compagnia cinese (e dei suoi sub brand) sono stati avvistati all’interno del database CEE russo. Per esempio, scopriamo perfino i numeri di modello di 12T e 12T Pro: 22071212AG e 22081212UG.

Secondo quanto si legge, questi due terminali dovrebbero essere la versione “ribrandizzata” dei nuovi Redmi K50S prossimi al debutto; questi modelli arriveranno solo in Cina, mentre approderanno con il marchio Xiaomi nel resto del mondo. Sappiamo molto poco su questi prodotti ma dovrebbero essere dotati di un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, il top di gamma del momento, svelato pochi giorni or sono.

Unitamente a ciò, leggiamo che arriverà anche un nuovo tablet di casa Xiaomi avente numero di modello 22081283G. Non di meno, leggiamo che a breve arriverà anche un nuovo Redmi e due nuovi telefoni di POCO. La compagnia cinese – e le sue sussidiarie – sembrano pronte ad aggredire il mercato di fascia alta con tantissime soluzioni. Restate connessi per ulteriori informazioni in merito.

