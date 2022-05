Xiaomi 12T Pro: sarà il TOP di gamma ECONOMICO da acquistare

Pochi giorni fa Qualcomm ha svelato i nuovi processori per la seconda metà dell’anno; stiamo parlando di Snapdragon 8+ Gen 1 e dello Snapdragon 7 Gen 1. Questi due prodotti sono incredibili sotto tantissimi punti e offrono prestazioni superiori con un consumo energetico ridotto. A breve vedremo i primi telefoni premium con questi chipset ma adesso apprendiamo che, dopo Realme, Asus, Motorola, anche Xiaomi adotterà a breve la piattaforma più costosa. I nuovi Redmi K50S infatti, sono prossimi al debutto internazionale e sappiamo che questi flagship saranno venduti in Europa e nel resto del mondo come Xiaomi 12T/12T Pro.

Xiaomi 12T e 12T Pro: rebrand di Redmi K50S ma non solo

Sappiamo che l’azienda cinese ha già confermato la presenza dello Snapdragon 8+ Gen 1 sotto la scocca dei nuovi modelli di casa Redmi. ora, queste informazioni soon state confermate anche dall’account xiaomiui che indica che il Redmi K50S Pro disporrà di questa soluzione; il modello in questione arriverà da noi come Xiaomi 12T Pro.

Secondo Xiaomi stessa, questa nuova piattaforma non sembra essere solo un’upgrade della precedenza, ma, a sua detta, “una vera innovazione sul versante dell’esperienza utente”. Il motivo di questa affermazione è semplice: il processore è stato realizzato da TSMC e non più da Samsung Foundry. Questo significa che dovrebbe godere di un aumento delle performance e di una riduzione dei consumi energetici. Ad oggi non abbiamo molti altri dettagli in merito. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Cosa vi consigliamo noi?

Intanto, se state cercando un buon flagship a poco, vi consigliamo lo Xiaomi 11T Pro a soli 649,90€ con spedizione gatuita per i membri possessori di Amazon Prime. Questa è un’ammiraglia dal prezzo contenuto che dispone del processore premium dello scorso anno, lo Snapdragon 888 di Qualcomm. Non di meno, è uno dei più venduti della sua categoria e a nostro avviso, è una delle migliori soluzioni che possiate acquistare. Autonomia top, comparto fotografico ricco, schemo risoluto con refresh rate da 120 Hz e SoC potentissimo. Un vero affare.

