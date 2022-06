Xiaomi 12S Pro: svelato il suo processore di bordo

Stando a quanto si apprende, l’OEM cinese numero uno al mondo sta lavorando alle sue nuove ammiraglie: Xiaomi 12S e 12S Pro sono quasi pronti e dovremmo vederli nelle settimane a venire. Giusto per ricordarlo, i top di gamma attuali sono arrivati in Cina a dicembre scorso, ma da noi in Europa sono stati presentati a marzo scorso.

Facciamo ora il punto su ciò che sappiamo sulla serie 12S prossima al lancio. Si scopre che il modello 12S Pro è stato avvistato sull’ente cinese 3C, ma cosa sappiamo in merito?

Xiaomi 12S Pro: due varianti per il mercato internazionale

Se ricordate, a maggio scorso, abbiamo visto tre telefoni Xiaomi con numeri di modello 2203121C, 2206123SC e 2206122SC sul portale CMIIT. Sicuramente, questi terminali verranno lanciati in Cina (e nel resto del mondo) come Xiaomi 12 Ultra, 12S e 12S Pro, rispettivamente. L’elemento in comune? Lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm e, secondo le ultime indiscrezioni, anche le ottiche by Leica.

Ora però leggiamo che il 12S Pro verrà commercializzato anche con il processore Dimensity 9000; questo modello è stato individuato sul database IMEI con numero di modello 2207122MC. Avrà un caricatore rapido da 67W e non solo.

Non di meno, si dice che avrà uno schermo da 6,55 pollici con risoluzione FullHD+, tecnologia AMOLED e molto altro ancora. Ci aspettiamo un pannello LTPO di ultima generazione, ricco di funzionalità smart. Sotto la scocca dovremmo trovare una batteria da 4500 mAh con fast charge via cavo da 67 o 120W. Inoltre, ci sarà la skin MIUI 13 basata su Android 12. Questi sono tutti rumor, quindi vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale” e a restare connessi per i nuovi aggiornamenti in materia.

Intanto, se cercate un telefono Xiaomi top di gamma, vi consigliamo lo Xiaomi 12 (8+128 GB) a soli 699,90€ con spedizione gratuita e consegna celere in 24 o 48 ore.

