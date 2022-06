Xiaomi 12 Ultra senza veli: è così elegante! (FOTO)

In queste ore sono comparse le primissime immagini della nuova ammiraglia dell’OEM cinese numero uno al mondo: si chiamerà Xiaomi 12 Ultra e sarà un flagship senza compromessi. Diamo ora un’occhiata alle caratteristiche di questo device e al suo design definitivo in queste immagini dal vivo. Dalle foto notiamo anche il pannello con foro al centro e i bordi curvi, sinuosi ed eleganti.

Xiaomi 12 Ultra: non c’è dubbio, sarà così

Oramai la società è alla fase finale del suo nuovo top di gamma; in questi mesi abbiamo visto moltissimi render del dispositivo. Le foto di oggi ci confermano le indiscrezioni e i rumors trapelati sul web settimane fa. Osserviamo il modulo fotografico: sembra essere molto grande. È rettangolare, c’è un foro con tante fotocamere all’iterno e un dual flash LED. Al contrario dello scorso anno, non c’è un display secondario. Notate bene la dicitura Leica sul suddetto modulo. Questo conferma la presenza delle lenti tedesche a bordo dell’ammiraglia.

A seguito dell’annuncio della cooperazione fra Xiaomi e Leica abbiamo visto che i fan sono andati in visibilio; il primo telefono che porterà con sé il frutto di quest’alleanza strategica sarà proprio il suddetto dispositivo. Sono in molti a pensare che questo sarà il cameraphone definitivo, pronto a scalare le classifiche di DxOMarke e a restare imbattuto per moltissimo tempo.

Giusto per completezza, ricordiamo che Leica ha interrotto la collaborazione con Huawei pochi mesi fa.

Non di meno, pochissime ore fa, il noto tipster Digital Chat Station ha ribadito che il telefono disporrù della fast charge da 120W e della wireless charging da 50W. Non abbiamo mai visto un flagship così efficiente da questo punto di vista. Inoltre, ipotizziamo che ci sia il processore proprietario Surge P1 sotto la scocca.

