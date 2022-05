Xiaomi 12 Ultra: svelata la SUPER velocità di ricarica?

Ci siamo: mancano pochissime settimane all’arrivo ufficiale del primo Xiaomi con fotocamere b; la compagnia cinese ha annunciato la partnership con il colosso tedesco pochi giorni fa, in concomitanza della fine della cooperazione di quest’ultimo con Huawei.

Abbiamo appreso che il primo prodotto frutto della collaborazione Xiaomi-Leica sarà il famigerato 12 Ultra, un’ammiraglia senza eguali con fotocamere top e processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm appena svelato. Ovviamente, la curiosità dei fan è alle stelle; vediamo ora di far luce sulle ultime novità emerse online in queste ore.

Xiaomi 12 Ultra: veloce è dir poco

Poco fa infatti, il tipster Digital Chat Station ha appena pubblicato su Weibo alcuni dettagli relativi alla velocità di ricarica del nuovo Xiaomi 12 Ultra. Questo telefono dovrebbe arrivare con una batteria da 4860 mAh con fast charge cablata da 120W. Anche la wireless charging dovrebbe essere di punta (50W, a quanto si legge).

Tenendo conto dell’alta tecnologia presente a bordo, questo articolo è probabile che utilizzi il processore Surge P1; per chi non lo sapesse, è un chipset che la compagnia cinese ha sviluppato in casa e ha permesso all’azienda di ottenere risultati incredibili sul fronte della ricarica rapida. Grazie ad esso infatti, con una sincola cella si può perfino disporre della wireless charging da 100W.

Ora, secondo quanto affermato in passato da Lu Weibing, questo processore ha richiesto un tempo di realizzazione pari a 18 mesi e la compagnia ha utilizzato quattro siti di produzione differenti per lo sviluppo dello stesso. Volendo, questo Surge supporterebbe anche la ricarica via cavo da 200W.

Dopo il debutto del processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, la compagnia cinese è pronta quindi a mostrare questo device al mondo intero che, secondo quanto si legge, dovrebbe essere uno dei cameraphone di punta per il settore della fotografia da mobile.

