Xiaomi 12 Ultra: offrirà un'esperienza "di lusso"

Xiaomi 12 Ultra disporrà di una back cover super esclusiva in ceramica, anche se, stando a quanto si apprende, potrebbe esserci anche una variante con retro in pelle.

Le nuove line-up di punta sembrano diventare sempre di più; se un tempo avevamo le classiche iterazioni, ora abbiamo le Pro, ma anche le Ultra. Pensiamo alla formazione di Xiaomi: troviamo il 12X, il 12, il 12 Pro e presto vedremo il 12 Ultra che, secondo le ultime indiscrezioni, questo device ha già raggiunto la fase di produzione di massa e potrebbe arrivare sul mercato entro giugno.

Xiaomi 12 Ultra: cosa sappiamo ad oggi?

I rendering non ufficiali del device stanno facendo il giro del web da diverso tempo, ma molti blogger su Weibo stanno continuando a rivelare nuovi dettagli sul terminale in arrivo. Secondo quanto rivelato da Digital Chat Station, la nuova ammiraglia (nome in codice L1) avrà una back cover in ceramica e sarà venduta in bianco e in nero. Potrebbero esserci delle opzioni in vetro ma anche in pelle.

Perché la ceramica?

Certo, questo materiale è più difficile da modellare, ma ha una consistenza migliore e permette di godere di una maggiore robustezza grazie ad una resistenza ai graffi ineccepibile. Il tipster ha anche detto che potremmo aspettarci una versione in pelle.

E le specifiche tecniche?

Ipotizziamo che Xiaomi 12 Ultra vedrà la presenza del prossimo processore premium di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Al contrario del vecchio modello, questo presenta un processo a 4 nanometri realizzato da TSMC e godrà di un pannello OLED QHD con refresh rate da 120 Hz. Non mancherà una batteria da 4900 mAh con fast charge rapida da 120W. Dulcis in fundo, non mancheranno le lenti Leica sulla back cover.

Certamente il modulo fotografico sarà una delle parti più interessanti del terminale. Siamo curiosi di provarlo e di vedere cosa sarà in grado di fare l'ammiraglia del 2022. Restate connessi per saperne di più.