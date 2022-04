Best Seller XIAOMI: questo prodotto lo vogliono tutti, ora in SCONTO

Tra i prodotti più venduti di Xiaomi non può mancare all'appello la Monitor Light Bar ossia quella lampada creata appositamente per illuminare la tua scrivania e la tua postazione computer in un solo tocco.

La personalizzi come vuoi e non occupa il minimo spazio grazie al suo design con clip. In altre parole è un successo assicurato e credimi, una volta che la provi non la abbandoni più. Con la promozione in corso su Amazon e le Offerte di Primavera che ti fanno concludere un affare, hai la possibilità di portartela a casa con soli 39,99€.

Non perdere neanche un minuto in più prima che sia troppo tardi, potresti non trovarla più disponibile. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Xiaomi Monitor Light Bar: la vogliono tutti e ora scopri il perché

Si tratta di una lampada vera e propria ma non ha nulla a che vedere con le classiche che hai sempre visto in giro. Questa di Xiaomi è una vera rivoluzione perché si attacca direttamente al tuo monitor, non occupa spazio e la puoi personalizzare.

L'attacco magnetico ti consente di rotearla con un angolo perfetto. Conta che il fascio di luce non arriva mai sul monitor direttamente quindi non crea fastidiosi riflessi. In confezione trovi questo comodissimo telecomando che ruoti e premi. Infatti puoi modificare sia la temperatura della luce che l'intensità.

In un solo tocco hai sempre la postazione pronta per farti lavorare e godere le ore davanti allo schermo in perfette condizioni. Come si alimenta? Con la sua presa USB la colleghi direttamente al tuo PC ed ecco che parte la magia.

Non perdere neanche un secondo in più e acquista questa meravigliosa lampada Xiaomi su Amazon, ora che sono in atto le Offerte di Primavera è il tuo momento perfetto. Apri la pagina e te la porti a casa con soli 39,99€. Le spedizioni sono completamente gratuite.