Xiaomi 12 si sta avvicando: il suo debutto è dietro l'angolo

Attenzione: la variante globale dello Xiaomi 12 è appena stata avvistata online sul portale di Geekbench con Android 12. Secondo quanto riportato, le versioni internazionali dei flagship del colosso cinese potrebbero essere lanciate il mese prossimo.

Xiaomi 12 Global: debutto previsto per febbraio

Lo smartphone di punta del marchio asiatico è stato avvistato su Geekbench pochi giorni fa del suo lancio globale. Ricordiamo che la serie di punta di Xiaomi è stata lanciata in Cina il mese scorso con grande clamore. I telefoni sono alimentati dal chipset Snapdragon 8 Gen 1 ed sono disponibili in tre varianti; Xiaomi 12, 12x e 12 Pro.

Secondo l'ultimo rapporto, la serie di flagship di Xiaomi dovrebbe essere lanciata a livello globale alla fine di febbraio. Il produttore cinese presenterà i suoi ultimi smartphone anche in India, ma alla fine di marzo o all'inizio di aprile.

Secondo l'elenco di Geekbench, la variante Global dello Xiaomi 12 potrebbe portare il numero di modello 2201123G. L'elenco mostra una variante da 8 GB di RAM con il chipset Snapdragon 8 Gen 1, simile ai modelli cinesi. È in esecuzione Android 12, molto probabilmente con la MIUI 13, simile alle varianti disponibili in Cina. La compagnia vende anche una variante da 12 GB di RAM dello stesso nel suo paese d'origine, ma non siamo sicuri che verrà rilasciata a livello globale. Dovremmo aspettare ancora un paio di settimane per scoprirlo con certezza.

Il modello global di Xiaomi 12 è riuscito a raggiungere un punteggio single core di 711 e un punteggio multi-core di 2834 con Geekbench 5.4.4. La vanilla edition è dotata di un pannello AMOLED FHD+ da 6,28 pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz ed è protetto da Gorilla Glass Victus. Ottiene una configurazione a tripla fotocamera posteriore che consiste in un sensore principale da 50 megapixel, un'unità ultrawide da 13 megapixel e una lente macro da 5 megapixel. Il telefono è inoltre dotato di una fotocamera selfie da 32 megapixel e di una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida da 67 W.