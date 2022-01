Xiaomi 12 Ultra potrebbe essere un cameraphone senza eguali

Xiaomi 12 Ultra potrebbe dominare le classifiche delle fotocamere DXOMark: questo è quanto ribadito da un dirigente del colosso cinese. Sarà vero? Sarà un cameraphone senza eguali? Scopriamolo insieme.

Xiaomi 12 Ultra: batterà tutti i competitor

Poche ore fa, un alto funzionario del marchio cinese ha spoilerato l'arrivo del futuro top di gamma Xiaomi 12 Ultra. Lo smartphone sarà l'ultimo top di gamma del marchio all'interno della sua serie di punta e il dirigente crede che dominerà le classifiche di DXOMark.

Nel post di Weibo (un sito web di microblogging cinese), Wang Teng, General Manager di Xiaomi China, ha affermato che è previsto un evento in cui saranno svelate tante sorprese. Una di queste potrebbe essere il flagship 12 Ultra, il device che presenterà il sistema di imaging più potente dell'azienda. Questo sistema di telecamere includerà anche l'algoritmo di imaging autosviluppato dal marchio. Inoltre, il dirigente ha anche accennato al nuovo smartphone di fascia alta che potrebbe essere in grado di sconvolgere le classifiche di DxOMark.

Per chi non lo sapesse, il suo predecessore, il Mi 11 Ultra, è stato il primo ad essere dotato del sensore personalizzato GN2 da 50 megapixel co-realizzato con Samsung. Ciò ha consentito al dispositivo di posizionarsi in alto nella classifica DXOMark, una nota piattaforma francese che si occupa di recensire fotocamere dei device mobili e non solo. Si dice che il nuovo terminale top di gamma si posizionerà in cima alla lista.

Al momento, il Mi 11 Ultra si trova tra i primi 3 posti e ha ricevuto numerosi elogi per il suo comparto di imaging. Non di meno, la nuova ammiraglia dovrebbe essere lanciata con un nuovo sistema di imaging creato congiuntamente da Xiaomi e Leica, il famoso OEM di camere e lenti che precedentemente aveva lavorato con Huawei per i suoi smartphone di punta.

Restate connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.