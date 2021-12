Xiaomi 12 riuscirà a fotografare anche Marcell Jacobs

Il nuovo Xiaomi 12 sarà in grado di catturare immagini migliori di oggetti/persone in rapido movimento, grazie alla innovativa tecnologia della “fotocamera rivoluzionaria”. Abbiamo citato Marcell Jacobs un po' per farvi capire il concetto, un po' per goliardia, ma il risultato è lo stesso. Pensate a come sarà bello scattare foto ad auto in movimento, moto, corridori e molto altro ancora.

Xiaomi 12: un nuovo software per la fotografia computazionale

Dopo settimane di fughe di notizie e indiscrezioni, lo Xiaomi 12 sta venendo pubblicizzato dall'azienda stessa con numerosi teaser e poster ufficiali. Poche ore fa è emersa l'immagine che mostra frontale dei due flagship; non di meno, è trapelata la data di lancio ufficiale: si tratta del 28 dicembre e questo conferma i rumor precedenti.

Unitamente a ciò, l'azienda ha anche parlato un po' della potenza della fotocamera del dispositivo con un post su Weibo. È stato affermato di aver raggiunto una nuova svolta nel settore della fotografia computazionale che permetterà al device di scattare foto molto più rapidamente, realizzando così scatti di oggetti in rapido movimento stabili e affidabili.

La svolta è stata ottenuta con una nuova architettura “Xiaomi Image Brain“. Sebbene non sia esattamente chiaro di cosa si tratti e come funzioni, questo sembra essere un software di elaborazione delle immagini basato sull'intelligenza artificiale che è probabilmente molto più veloce nello svolgimento del suo lavoro rispetto ai metodi di elaborazione tradizionali.

A giudicare dai poster teaser, la funzione sarà presente su tutta la gamma di device di punta del marchio cinese. È stato recentemente rivelato che la serie includerà due modelli, uno con un grande schermo mentre l'altro con uno compatto. La versione più grande dovrebbe avere un enorme pannello da 6,81 pollici, mentre il display della variante più piccola dovrebbe essere di 6,28 pollici.